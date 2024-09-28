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Крістал Пелес - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 лютого 2025, 19:30 - Селхерст Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
39'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
40%
Нічия
28%
Евертон
32%
П1: 1.91 Х: 3.49 П2: 4.55
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Everton FC when Crystal Palace is playing at home is 0-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Everton FC is 0-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 8 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 16-15 in favour of Everton FC.
  • During the last 33 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 12 draws while Everton FC have won 15 times. The goal difference is 49-33 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 2-3 (Crystal Palace at home) and 1-1 (Everton FC at home).
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Crystal Palace scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 4% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Jean Philippe Mateta is Crystal Palace's top scorer with 10 goals. Iliman Ndiaye has scored 6 times for Everton FC.
  • Will Hughes has more yellow cards (8) than any other player at Crystal Palace. Jordan Pickford has collected 6 for Everton FC.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 38% of their matches, Everton FC in 28% of their matches.
  • Crystal Palace wins 38% of halftimes, Everton FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Everton FC.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Everton FC won 3, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Crystal Palace scores 0.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.4 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Everton FC is 0.8.
  • Crystal Palace scores 1.84 goals when playing at home and Everton FC scores 0.86 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
25
Ігор
11
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Евертон 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок Англії 2024/2025
10.02.2025 - 21:45 Донкастер Роверс 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Евертон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
40%
Нічия
28%
Евертон
32%
П1: 1.91 Х: 3.49 П2: 4.55
Склади команд
1
Henderson, Dean
6
Guehi, Marc
5
Lacroix, Maxence
26
Richards, Chris
3
Mitchell, Tyrick
19
Hughes, Will
8
Lerma, Jefferson
12
Munoz, Daniel
55
Devenny, Justin
7
Ісмаїла Сарр
14
Жан-Филипп Матета
1
Джордан Пікфорд
15
O'Brien, Jake
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
37
Garner, James
29
Lindstrom, Jesper
24
Alcaraz, Carlos
11
Джек Гарісон
14
Beto
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 55
    Devenny, Justin
    Півзахисник
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 14
    Beto
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 24
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
4
Штрафні
5
4
Фоли
4
1
Офсайди
51%
Володіння м'ячем
49%
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
1
Блоковано ударів
1
Кутові
Удари повз
1
Трансляція
36'
Тарковські отримав по ногах у центрі власного штрафного від Матета.
34'
Команди наразі знову взяли павзу перед наступним застроенням.
31'
Гарнер у зоні перед штрафним виконав дальній удар до рук Гендерсону.
29'
Закидання на правий фланг штрафного Ліндстрем зльоту переводив на Бету, проте Лакруа перехопив.
26'
Господарі знову перейшли з м'ячем на чужу половину.
23'
Навіс від Миколенка з лівого флангу дістався суперникам.
20'
Небезпечний момент
Лерма головою зіграв на дальній на завершення подачі з лівого флангу від кута поля, але до цього м'яч залишив межі поля.
19'
Небезпечний момент
Навіс із лівого флангу завершився в центрі штрафного ударом головою від Геї, проте Пікфорд витягнув і це з лівого кута.
18'
Г'юза з фолом наздогнав Гаррісон на лівому фланзі оборони.
16'
Господарі більше володіють м'ячем, тоді як Евертон відбивається як є.
13'
Муньйос із двох спроб вдалої подачі з правого флангу так і не виконав.
9'
Черга атакувати й від Евертона.
7'
Небезпечний момент
Левенні пробив із зони перед штрафним під ліву стійку, але Пікфорду й цей м'яч дістався.
6'
Небезпечний момент
Тарковські на правому фланзі оборони зіграв навіщось п'ятою на Брантвейта, того обікрав Матета, після чого з меж штрафного бив у лівий кут низом, але Пікфорд забрав.
3'
Позиційними атаками обмінюються команди на старті.
1'
Ліндстрем не встиг за закиданням до правого флангу атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вірджинія, Бегович, Кін, Янг, Іроегбунам, Шеріф, Діксон, Гіт, Ебере.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Алькарас, Гаррісон — Бету.
Запасні: Тернер, Нкетіа, Езе, Клайн, Камада, Вортон, Ессе, Чілвелл, Кпорха.
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз, Лерма, Мітчелл — Сарр, Девенні — Матета.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Евертон — 2:1.
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 6 перемогами, 9 нічиїми та 9 поразками — 27 очок.
Інфо
Крістал Пелес іде дванадцятим із 7 перемогами, 9 нічиїми та 8 поразками — 30 очок.
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Селгерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Крістал Пелес та Евертон.
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - Евертон 15.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - Евертон можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Донкастер Роверс - 10.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 12.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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