Крістал Пелес - Евертон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Донкастер Роверс - 10.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 12.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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