Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Бай-Арена.
Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Байєр, тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Байєр у попередньому футбольному матчі 03.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
Попередній поєдинок команди Байєр був зіграний проти Вольфсбург - 08.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Селтік - 12.02.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".
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