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Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 15 лютого 2025, 19:30 - Бай-Арена . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даниел Сиберт
Байєр
Леверкузен
0 - 0
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39'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
11' Hincapie, Piero
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
33%
Нічия
33%
Баварія
33%
П1: 2.99 Х: 4.05 П2: 2.23
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Bayer Leverkusen playing at home, Bayer Leverkusen have won 12 times, there have been 7 draws while Bayern Munich have won 15 times. The goal difference is 58-54 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 72 meetings, Bayer Leverkusen have won 16 times, there have been 13 draws while Bayern Munich have won 43 times. The goal difference is 145-88 in favour of Bayern Munich.
  • Last season's matches: 3-0 (Bayer Leverkusen at home) and 2-2 (Bayern Munich at home).
  • In Bundesliga, Bayer Leverkusen have 6 successive home wins.
  • Bayern Munich have a winning streak of 7 matches in Bundesliga.
  • Did you know that Bayer Leverkusen scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Bayern Munich scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 5 games.
  • Bayer Leverkusen have won 11 home matches in a row.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches.
  • Bayer Leverkusen haven't scored in 1 of their 11 home matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 10 away matches in Bundesliga this season.
  • Bayer Leverkusen's home record this season: 8-2-1.
  • Bayern Munich's away record this season: 7-2-1.
  • Patrik Schick is Bayer Leverkusen's top scorer with 14 goals. Harry Kane has scored 21 times for Bayern Munich.
  • Florian Wirtz has assisted the most goals for Bayer Leverkusen with 11. Harry Kane is Bayern Munich's biggest assister (7).
  • Robert Andrich has more yellow cards (6) than any other player at Bayer Leverkusen. Konrad Laimer has collected 6 for Bayern Munich.
  • Bayer Leverkusen wins 1st half in 50% of their matches, Bayern Munich in 57% of their matches.
  • Bayer Leverkusen wins 50% of halftimes, Bayern Munich wins 57%.
  • The winner of their last meeting was Bayer Leverkusen.
  • On their last meeting Bayer Leverkusen won by 1 goals.
  • When Bayer Leverkusen leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Bundesliga, Bayern Munich has better performance than Bayer Leverkusen.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • Bayer Leverkusen have lost just 0 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayer Leverkusen won 3, Bayern Munich won 0, 2 draws.
  • Bayer Leverkusen have lost just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have won just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayer Leverkusen.
  • Bayer Leverkusen scores 1.8 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 0.8 goals against Bayer Leverkusen (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Bayer Leverkusen scores 2.5 goals when playing at home and Bayern Munich scores 3.03 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Байєр
8
Перемог
30
Ігор
15
Перемог
Баварія
Кубок Німеччини 2024/2025
03.12.2024 - 21:45 Баварія 0 - 1 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Байєр 3 - 0 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
15.09.2023 - 21:30 Баварія 2 - 2 Завершено Байєр
Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
08.02.2025 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершено Байєр Н
Кубок Німеччини 2024/2025
05.02.2025 - 21:45 Байєр 3 - 2 Завершено Кельн В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Байєр 3 - 1 Завершено Хоффенхайм В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Спарта В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
25.01.2025 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершено Байєр Н
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Останні матчі - Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.02.2025 - 22:00 Селтік 1 - 2 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
07.02.2025 - 21:30 Баварія 3 - 0 Завершено Вердер В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
01.02.2025 - 16:30 Баварія 4 - 3 Завершено Хольштайн В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Баварія 3 - 1 Завершено Слован В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
25.01.2025 - 16:30 Фрайбург 1 - 2 Завершено Баварія В
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Головні події
Hincapie, Piero
11'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
33%
Нічия
33%
Баварія
33%
П1: 2.99 Х: 4.05 П2: 2.23
Склади команд
1
Hradecky, Lukas
3
Hincapie, Piero
12
Tapsoba, Edmond
4
Tah, Jonathan
23
Mukiele, Nordi
20
Grimaldo, Alex
25
Palacios, Exequiel
34
Ґраніт Джака
30
Frimpong, Jeremie
10
Wirtz, Florian
19
Tella, Nathan
1
Мануель Нойєр
27
Конрад Лаймер
2
Upamecano, Dayot
3
Min-jae, Kim
21
Ito, Hiroki
6
Kimmich, Joshua
45
Pavlovic, Aleksandar
17
Olise, Michael
42
Musiala, Jamal
11
Кінгслі Коман
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 19
    Tella, Nathan
    Форвард
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 25
    Palacios, Exequiel
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
    11
  • 12
    Tapsoba, Edmond
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 23
    Mukiele, Nordi
    Захисник
  • 1
    Hradecky, Lukas
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
  • 17
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 45
    Pavlovic, Aleksandar
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 21
    Ito, Hiroki
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Alonso, Xabi
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
47%
Володіння м'ячем
53%
6
Штрафні
10
8
Фоли
6
1
ЖК
1
3
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
2
Кутові
Сейви
1
2
Удари повз
1
2
Офсайди
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Трансляція матчу Байєр - "Баварія"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
39'
Жовта картка
33'
25'
Небезпечний момент
Ще один топовий момент втрачають леверкузенці! Інкапьє виконав ідеальну подачу з лівого флангу на Теллу, який в дотик пробив по воротах. Знову на допомогу Ноєру приходить каркас.
21'
Небезпечний момент
Щастить Баварії! Другий поспіль провал на правому фланзі оборони мюнхенців, Вірц проривається до воріт і завдає удару з гострого кута. Ноєр парирує, після чого Фрімпонг з добивання влучає в поперечину.
20'
Інкапьє опинився з мʼячем у карному майданчику, але не зміг скористатися вільним простором. Усіх партнерів накрили суперники.
16'
Фолів від гравців обох команд поки в рази більше, ніж осмислених комбінаційних атак.
11'
Жовта картка
Інкапьє заробив жовту картку за абсолютно невиправданий підкат у ноги Упамекано на чужій половині поля. Попередження не за грубість, а за надмірну агресивність, з якою діють усі гравці Баєра.
9'
Олісе стикається з Паласіосом у штрафному майданчику та опиняється на газоні. Арбітр, який чудово бачив епізод, дає продовжувати гру.
5'
Баварія тримає мʼяч під контролем. Незважаючи на спроби високо зустрічати суперника від Баєра, спровокувати його на помилку не вдається.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Стартові склади обох команд натякають на те, що на перемогу сьогодні не будуть грати ані ті, ані інші.
Інфо
Стартовий склад Баєра: Градецкі (к) — Інкапьє, Тапсоба, Та, Мукіеле — Грімальдо, Паласіос, Джака, Фрімпонг — Вірц, Телла. Головний тренер — Хабі Алонсо.
Інфо
Арбітр — Даніель Зіберт.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) — Іто, Кім, Упамекано, Лаймер — Павлович, Кімміх — Коман, Мусіала, Олісе — Кейн. Головний тренер — Венсан Компані.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру Бундесліги Баєр Леверкузен – Баварія Мюнхен.
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Анонс матчу Байєр - "Баварія" 15.02.2025, Чемпіонат Німеччини

Протистояння між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Байєр, тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Байєр у попередньому футбольному матчі 03.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Байєр - "Баварія" можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу Байєр - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Попередній поєдинок команди Байєр був зіграний проти Вольфсбург - 08.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Селтік - 12.02.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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