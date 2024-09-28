Ліверпуль - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вулверхемптон" 16.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 16.02.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Витор Перейра розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 12.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Попередній матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Блекберн Роверс" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

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