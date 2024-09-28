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Ліверпуль - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 лютого 2025, 16:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
4'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
43%
Вулверхемптон
19%
П1: 1.20 Х: 7.50 П2: 12.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers when Liverpool FC is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 9 times, there have been 1 draws while Wolverhampton Wanderers have won 2 times. The goal difference is 22-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 25 meetings, Liverpool FC have won 18 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 4 times. The goal difference is 42-16 in favour of Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season Liverpool FC won both games against Wolverhampton Wanderers (2-0 at home and 3-1 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have won 4 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 7 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 8-2-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 21 goals. Matheus Cunha has scored 11 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 13. Rayan Ait Nouri is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (5).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 11 in the table with 32 points. Now they are number 17 with 19 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 52% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 29% of their matches.
  • Liverpool FC wins 52% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Wolverhampton Wanderers won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC scores 2.47 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.42 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ліверпуль
14
Перемог
17
Ігор
2
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 17:00 Плімут Аргайл 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 14:30 Блекберн Роверс 0 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
43%
Вулверхемптон
19%
П1: 1.20 Х: 7.50 П2: 12.00
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
7
Diaz, Luis
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
20
Jota, Diogo
1
Sa, Jose
2
Doherty, Matt
12
Agbadou, Emmanuel
24
Gomes, Toti
22
Semedo, Nelson
7
Andre
8
Gomes, Joao
3
Ait-Nouri, Rayan
21
Пабло Сарабiя
10
Cunha, Matheus
29
Гонсало Гуедес
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 29
    Гонсало Гуедес
    Форвард
  • 21
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 7
    Andre
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 12
    Agbadou, Emmanuel
    Захисник
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Витор Перейра
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Вулверхемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Кутовий
І одразу кутовий заробили червоні – цікаво розіграли, вивели на удар Трента, але не вийшов удар у захисника
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллістер, Собослаї, Салах, Діас, Жота
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона: Са, Доерті, Тоті, Агбаду, Семеду, Аїт-Нурі, Тріндаде, Гомес, Сарабія, Кунья, Гедеш
Вулвергемптон же бореться за виживання. У вовків 19 очок та 17-е місце у турнірній таблиці
Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Арсенал на 4 очки, але маючи сьогоднішню гру у запасі
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Саймон Купер
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 25-нр туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Вулвергемптон
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Рейнджерс Рейнджерс 3 Завершено 13:30 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 0 Комо Комо 2 Завершено 13:15 - Сьогодні Сталь Сталь 1 Погонь Погонь 2 Завершено 13:15 - Сьогодні НЕК НЕК 1 Алмере Алмере 2 Завершено 12:30 - Сьогодні Хатайспор Хатайспор 1 Аланияспор Аланияспор 0

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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вулверхемптон" 16.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 16.02.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Витор Перейра розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вулверхемптон" можна подивитися 16.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 12.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Блекберн Роверс" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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