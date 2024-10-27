Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 16.02.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:4 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти ПСВ - 11.02.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 10.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".
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