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Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 16 лютого 2025, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Маурицио Мариани
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
27'
Інтер
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
29%
Нічия
25%
Інтер
46%
П1: 3.33 Х: 3.20 П2: 2.28
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Inter Milano when Juventus Turin is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Inter Milano is 1-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 20 times, there have been 11 draws while Inter Milano have won 5 times. The goal difference is 48-23 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 77 meetings, Juventus Turin have won 31 times, there have been 31 draws while Inter Milano have won 15 times. The goal difference is 99-77 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 1-1 (Juventus Turin at home) and 1-0 (Inter Milano at home).
  • Did you know that Juventus Turin scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Inter Milano scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Inter Milano haven't lost in their last 8 games.
  • Inter Milano have lost none of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Juventus Turin have not lost to Inter Milano in their last 3 encounters.
  • Juventus Turin haven't scored in 2 of their 12 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 1 of their 12 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 5-7-0.
  • Inter Milano's away record this season: 8-3-1.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 8 goals. Marcus Thuram has scored 13 times for Inter Milano.
  • Manuel Locatelli has more yellow cards (5) than any other player at Juventus Turin. Denzel Dumfries has collected 4 for Inter Milano.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 27% of their matches, Inter Milano in 53% of their matches.
  • Juventus Turin wins 27% of halftimes, Inter Milano wins 53%.
  • Their last meeting was a draw. (4-4)
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than Juventus Turin.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 0, Inter Milano won 2, 3 draws.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano have won just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin scores 1.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.6 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 1.8.
  • Juventus Turin scores 1.71 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.96 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ювентус
15
Перемог
35
Ігор
9
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 19:00 Інтер 4 - 4 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.02.2024 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.02.2025 - 21:45 Комо 1 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 13:30 Ювентус 4 - 1 Завершено Емполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Ювентус 0 - 2 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.01.2025 - 19:00 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус П
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.02.2025 - 21:45 Інтер 2 - 1 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.02.2025 - 21:45 Фіорентина 3 - 0 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 19:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 19:00 Лечче 0 - 4 Завершено Інтер В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
29%
Нічия
25%
Інтер
46%
П1: 3.33 Х: 3.20 П2: 2.28
Склади команд
29
Di Gregorio, Michele
37
Savona, Nicolo
12
Veiga, Renato
4
Gatti, Federico
22
Weah, Tim
19
Thuram, Kephren
8
Koopmeiners, Teun
11
Gonzalez, Nico
16
McKennie, Weston
7
Conceicao, Francisco
20
Kolo Muani, Randal
1
Sommer, Yann
28
Бенжамен Павар
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
2
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
10
Martinez, Lautaro
99
Taremi, Mehdi
Стартовий склад
  • 20
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 11
    Gonzalez, Nico
    Форвард
  • 16
    McKennie, Weston
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 8
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 37
    Savona, Nicolo
    Захисник
  • 12
    Veiga, Renato
    Півзахисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 29
    Di Gregorio, Michele
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 99
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тьяго Мотта
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
1
Удари повз
1
5
Штрафні
4
4
Фоли
3
Офсайди
2
Блоковано ударів
1
1
Кутові
2
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
45%
Володіння м'ячем
55%
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Подача кутового з правого флангу опустилась на голову Муані в центрі штрафного, але удар пішов до рук Зоммера.
22'
Небезпечний момент
М'яч не залишив межі штрафного Інтера в попередній атаці, і Консейсан із правого флангу бив під праву стійку, але воротар знову в грі.
22'
Небезпечний момент
Гонсалес на лівому фланзі штрафного завершував діагональ від Веа, проте удар у дальній витягнув Зоммер.
19'
Небезпечний момент
Таремі в центрі штрафного добивав через себе відскок м'яч від Барелли, у якого не вийшов удар здалеку з правого флангу, проте Ді Грегоріо витягнув.
16'
Консейсан на правому фланзі атаки сфолив проти Мхітаряна.
14'
Контроль м'яча від Інтера на чужій половині.
12'
Закидання з глибини поля пішло в офсайд для Барелли перед штрафним.
11'
Дімарко з лівого флангу виконав подачу на голову Гатті.
8'
Думфріс протиснув Савону на правому фланзі атаки, після чого прострілив на ближню, але там був тільки Вейга.
5'
Барелла шкутильгає за підсумком контакту з Коло Муані в центрі поля.
3'
Копмейнерс сфолив проти Мхітаряна на правому фланзі атаки.
1'
Контроль м'яча від Ювентуса на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 4:4.
Інфо
Інтер іде другим із 16 перемогами, 6 нічиїми та 2 поразками — 54 очки.
Інфо
Ювентус іде п'ятим із 10 перемогами, 13 нічиїми та 1 поразкою — 43 очки.
Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Тюрам, Корреа, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Залевські.
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Таремі, Л. Мартінес.
Запасні: Перін, Пінсольо, Альберто, Келлі, Камб’язо, Рухі, Локателлі, Влахович, Їлдиз, Мбангула.
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона — Тюрам, Копмейнерс — Консейсан, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Альянц Стедіум (Турин, Італія) зіграють туринський Ювентус та міланський Інтер.
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Анонс матчу Ювентус - "Інтер" 16.02.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 16.02.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ювентус (Турин) та командою "Інтер" (Милан):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - "Інтер" можна подивитися 16.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти ПСВ - 11.02.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 10.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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