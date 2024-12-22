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Parma - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 16 лютого 2025, 19:00 - Эннио Тардини . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Киффи
Parma
Парма
0 - 0
Оновити
8'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Parma
35%
Нічия
30%
Рома
35%
П1: 4.00 Х: 3.62 П2: 1.92
Цікаві факти
  • During the last 26 meetings with Parma Calcio playing at home, Parma Calcio have won 7 times, there have been 5 draws while AS Roma have won 14 times. The goal difference is 41-25 in favour of AS Roma.
  • During the last 52 meetings, Parma Calcio have won 8 times, there have been 10 draws while AS Roma have won 34 times. The goal difference is 99-41 in favour of AS Roma.
  • Parma Calcio have a losing streak of 3 matches in Serie A.
  • Did you know that Parma Calcio scores 37% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Parma Calcio scores 7% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AS Roma scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Parma Calcio have lost 3 matches in a row.
  • Parma Calcio haven't won in their last 6 games.
  • Parma Calcio haven't scored in 1 of their 12 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 12 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 2-6-4.
  • Enrico Del Prato has more yellow cards (5) than any other player at Parma Calcio. Niccolo Pisilli has collected 6 for AS Roma.
  • Parma Calcio have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Parma Calcio wins 1st half in 30% of their matches, AS Roma in 32% of their matches.
  • Parma Calcio wins 30% of halftimes, AS Roma wins 32%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 5 goals.
  • When Parma Calcio leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 36% of their matches.
  • When Parma Calcio is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Parma Calcio.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Parma Calcio's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Parma Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Parma Calcio won 1, AS Roma won 4, 0 draws.
  • Parma Calcio scores 0.6 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 2.4 goals against Parma Calcio (on average).
  • Average number of goals in meetings between Parma Calcio and AS Roma is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Parma Calcio and AS Roma is 1.6.
  • Parma Calcio scores 1.6 goals when playing at home and AS Roma scores 1.26 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Parma
3
Перемог
16
Ігор
10
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.12.2024 - 13:30 Рома 5 - 0 Завершено Parma
Чемпіонат Італії 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Parma 2 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2019/2020
22.11.2020 - 16:00 Рома 0 - 0 Завершено Parma
Чемпіонат Італії 2019/2020
22.11.2020 - 15:45 Рома 3 - 0 Завершено Parma
Останні матчі - Parma
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 16:00 Кальярі 2 - 1 Завершено Parma П
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.01.2025 - 21:45 Parma 1 - 3 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 13:30 Мілан 3 - 2 Завершено Parma П
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.01.2025 - 16:00 Parma 1 - 1 Завершено Венеція Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 13:30 Дженоа 1 - 0 Завершено Parma П
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 13:30 Венеція 0 - 1 Завершено Рома В
Кубок Італії 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Наполі Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Parma
35%
Нічия
30%
Рома
35%
П1: 4.00 Х: 3.62 П2: 1.92
Склади команд
31
Suzuki, Zion
14
Valeri, Emanuele
46
Leoni, Giovanni
21
Vogliacco, Alessandro
15
Del Prato, Enrico
10
Bernabe, Adrian
16
Keita, Mandela
22
Cancellieri, Matteo
19
Sohm, Simon
98
Man, Dennis
13
Bonny, Ange
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
56
Saelemaekers, Alexis
27
Gourna-Douath, Lucas
16
Paredes, Leandro
17
Kone, Manu
34
Salah-Eddine, Anass
18
Soule, Matias
14
Shomurodov, Eldor
Стартовий склад
  • 13
    Bonny, Ange
    Форвард
  • 22
    Cancellieri, Matteo
    Форвард
  • 19
    Sohm, Simon
  • 98
    Man, Dennis
    Форвард
  • 10
    Bernabe, Adrian
  • 16
    Keita, Mandela
    Півзахисник
  • 14
    Valeri, Emanuele
    Захисник
  • 46
    Leoni, Giovanni
    Захисник
  • 21
    Vogliacco, Alessandro
    Захисник
  • 15
    Del Prato, Enrico
    Захисник
  • 31
    Suzuki, Zion
    Воротар
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 27
    Gourna-Douath, Lucas
    Захисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 34
    Salah-Eddine, Anass
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фабио Пеккиа
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
4'
Перші хвилини римляни здебільшого контролюють м'яч і намагаються дістатися воріт суперника
1'
Свисток
Даніеле Чіффі дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Даніеле Чіффі
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Анхеліно, Бальданці, Голліні, Гуммельс, Де Марці, Довбик, Ель-Шаараві, Нельссон, Пеллегріні, Пізіллі
Інфо
Стартовий склад Роми (3-5-2): Свілар - Н'Діка, Манчіні, Челік - Салах-Еддін, Коне, Паредес, Гурна-Дуат, Салемакерс - Шомуродов, Суле
Головний тренер Парми: Фабіо Пекк'я
На лаві запасних: Альмквіст, Балог, Валенті, Ено, Естевес, Камара, Корві, Марконе, Ондрейка, Пельєгріно, Плікко, Трабуккі, Левік, Анас
Інфо
Стартовий склад Парми (4-2-3-1): Сузукі - Валері, Леоні, Вольякко, Дель Прато - Бернабе Гарсія, Кейта - Канчелльєрі, Зом, Ман - Бонні
Напередодні матчу Парма має в своєму активі 20 очок і розташовується на вісімнадцятій сходинці турнірної таблиці відстаючи від безпечної зони на один бал. Рома йде дев'ятою з 34-ма очками відстаючи від лідера на 22 бали і на вісім від зони єврокубків
Поєдинок пройде у Пармі на Стадіо Енніо Тардіні та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 25-го туру італійської Серії А, в якому Парма прийме у гостях Рому
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Останні матчі
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Анонс матчу - Рома 16.02.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою (Парма) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эннио Тардини.

Дата проведення матчу: 16.02.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами (Парма) та командою Рома (Рим):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з рахунком: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабио Пеккиа и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: (Парма)
Рік заснування (Парма): 1913
Країна: Италия

Минулий поєдинок команди був зіграний проти "Кальярі" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Кальярі".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Порту - 13.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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