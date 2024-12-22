Parma - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу - Рома 16.02.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою (Парма) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эннио Тардини.

Дата проведення матчу: 16.02.2025

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами (Парма) та командою Рома (Рим):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з рахунком: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабио Пеккиа и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: (Парма)

Рік заснування (Парма): 1913

Країна: Италия



Минулий поєдинок команди був зіграний проти "Кальярі" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Кальярі".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Порту - 13.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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