Тоттенхем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" 16.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 16.02.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 07.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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