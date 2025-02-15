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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 лютого 2025, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Тоттенхем
Лондон
1 - 0
Оновити
38'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
13' Maddison, James
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
35%
П1: 2.45 Х: 3.75 П2: 2.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United when Tottenham Hotspur is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 8 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 51-41 in favour of Manchester United.
  • During the last 70 meetings, Tottenham Hotspur have won 13 times, there have been 14 draws while Manchester United have won 43 times. The goal difference is 119-74 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-0 (Tottenham Hotspur at home) and 2-2 (Manchester United at home).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester United scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester United have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Tottenham Hotspur have not lost to Manchester United in their last 3 encounters.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • James Maddison is Tottenham Hotspur's top scorer with 8 goals. Amad Diallo has scored 6 times for Manchester United.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 4 in the table with 47 points. Now they are number 14 with 27 points.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 41 points. Now they are number 13 with 29 points.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 36% of their matches, Manchester United in 24% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 36% of halftimes, Manchester United wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 53% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 3, Manchester United won 0, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 2.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 1.4.
  • Tottenham Hotspur scores 2.15 goals when playing at home and Manchester United scores 1.42 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
10
Перемог
28
Ігор
12
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Тоттенхем
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 19:35 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Ельфсборг В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Лестер Сіті П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 ФКСБ 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 21:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Рейнджерс В
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Головні події
ГООЛ! Maddison, James
13'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
35%
П1: 2.45 Х: 3.75 П2: 2.66
Склади команд
1
Vicario, Guglielmo
24
Spence, Djed
33
Бен Девіс
4
Danso, Kevin
23
Porro, Pedro
30
Родріго Бентанкур
15
Bergvall, Lucas
7
Heung-min, Son
10
Maddison, James
21
Kulusevski, Dejan
11
Tel, Mathys
24
Андре Онана
4
De Ligt, Matthijs
5
Харрі Магуайр
3
Mazraoui, Noussair
13
Dorgu, Patrick
18
Карлос Каземiро
8
Fernandes, Bruno
20
Dalot, Diogo
11
Zirkzee, Joshua
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 11
    Tel, Mathys
    Форвард
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
    13
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 15
    Bergvall, Lucas
    Півзахисник
  • 24
    Spence, Djed
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 4
    Danso, Kevin
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 1
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
7
Штрафні
7
7
Фоли
4
Офсайди
3
69%
Володіння м'ячем
31%
3
Удари в отвір
2
Удари повз
3
2
Кутові
1
2
Сейви
2
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
33'
Бергваллю пощастило з відскоком під час стандарту, однак швед не зумів підлаштуватися під мʼяч для завдання якісного удару.
26'
Швидку контратаку провели шпори, Сон знайшов у штрафному Теля, а той у дотик пробив у ближній кут. Онана врятував ворота, повністю прочитавши дії нападника.
23'
Небезпечний момент
Ще одна втрачена гостями можливість! Гарначо наодинці зустрівся з мʼячем у карному та був зобовʼязаний розстрілювати Вікаріо, але замість його вгатив вище воріт.
22'
Зіркзе взяв гру на себе, оскільки атака втратила темп, і пробив по воротах з-за штрафного. Поруч із правою стійкою пройшов мʼяч.
12'
Гоооол!!!
Тоттенгем відкриває рахунок! Онана відбив мʼяч перед собою після удару Бергвалля з меж карного, але Меддісон успішно зіграв на добиванні. Вчися, Далот!
10'
Небезпечний момент
Потрійний момент не реалізували манкуніанці! Вікаріо здійснив два сейви після ударів Гейлунда та Гарначо, з добиванням Далота вже нічого не міг вдіяти, але португалець вирішив не бити в дотик, а прострілити вздовж воріт. Тут уже Девіс підстрахував свого голкіпера.
9'
Девіс помітив відкривання Сона за спини захисникам і верхом спрямував мʼяч у ту зону. Надто сильною вийшла передача.
5'
Тоттенгем домінує на перших хвилинах. Скоріше за все, таку картину ми будемо спостерігати більшу частину матчу. В Юнайтед немає інших опцій, окрім як захищатися, враховуючи кількість втрат.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Пітер Бенкс.
Запасні: Кінскі (в), Біссума, Грей, Джонсон, Мур, Одобер, Сарр, Скарлетт, Удогі.
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема: Вікаріо — Спенс, Девіс, Данзо, Порро — Бентанкур, Бергвалль — Сон (к), Меддісон, Кулусевскі — Тель. Головний тренер — Анге Постекоглу.
Запасні: Гаррісон (в), Амасс, Коне, Ліндельоф, Мурхаус, Обі, Флетчер, Фредріксон, Хевен.
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана — Мазрауї, Магвайр, де Лігт — Далот, Фернандеш (к), Каземіро, Доргу — Гарначо, Зіркзе — Гейлунд. Головний тренер — Рубен Аморім.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру АПЛ Тоттенгем – Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" 16.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 16.02.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 16.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 07.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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