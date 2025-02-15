Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Осасуна - Реал 15.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 15.02.2025

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Минулий матч команди Осасуна був зіграний проти Мальорка - 10.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 11.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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