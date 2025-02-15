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Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 лютого 2025, 17:15 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Осасуна
Памплона
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
32%
Нічия
28%
Реал
40%
П1: 5.65 Х: 4.55 П2: 1.58
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and Real Madrid is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 4 times, there have been 5 draws while Real Madrid have won 13 times. The goal difference is 44-22 in favour of Real Madrid.
  • During the last 46 meetings, CA Osasuna have won 5 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 31 times. The goal difference is 101-39 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last home win against Real Madrid was in 2011.
  • Last season Real Madrid won both games against CA Osasuna (4-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that CA Osasuna scores 29% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • CA Osasuna haven't won any of their last 5 games against Real Madrid.
  • CA Osasuna haven't scored in 0 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Ante Budimir is CA Osasuna's top scorer with 12 goals. Kylian Mbappe has scored 16 times for Real Madrid.
  • Bryan Zaragoza has assisted the most goals for CA Osasuna with 5. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (6).
  • CA Osasuna have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • CA Osasuna wins 1st half in 31% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • CA Osasuna wins 31% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 4 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than CA Osasuna.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • CA Osasuna scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3.2 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and Real Madrid is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and Real Madrid is 1.4.
  • CA Osasuna scores 1.36 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Осасуна
0
Перемог
22
Ігор
16
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.02.2025 - 22:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 20:30 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 19:30 Осасуна 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.01.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 19:30 Осасуна 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Брест 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 22:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
32%
Нічия
28%
Реал
40%
П1: 5.65 Х: 4.55 П2: 1.58
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - Реал
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В ефірі
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На полі команди вже!
Інфо
Андрій Лунін у запасі на наш матч
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа, Асенсіо, Гарсія, Вальверде, Тчуамені, Модрич, Камавінга, Беллінгем, Діас, Мбаппе, Вінісіус
Інфо
Стартовий склад Осасуни: Еррера, Аресо, Катена, Еррандо, Крус, Торро, Монкайола, Гарсія, Орос, Сарагоса, Будимір
Осасуна йде на 9-му місці в таблиці, маючи в активі 31 бал
Реал із 50 очками лідирує у турнірній таблиці, на 1 очко випереджаючи Атлетико, й на 2 – Барселону
Інфо
Матч розпочнеться о 17:15, судити гру буде Хосе Мунуера Монтера
Доброго вечора всім шанувальникам іспанського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру Ла Ліги, в якому Осасуна прийме Реал
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Останні матчі
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Анонс матчу Осасуна - Реал 15.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 15.02.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - Реал можна подивитися 15.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Минулий матч команди Осасуна був зіграний проти Мальорка - 10.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 11.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Осасуна - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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