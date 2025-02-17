Барселона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Барселона йде на третій сходинці турнірної таблиці з 48 очками відстаючи від Атлетіко Мадрид на два бали і від Реал Мадриду на три, але столичні клуби вже провели свої поєдинки поточного туру. Райо Вальєкано має в своєму активі 35 очок і займає шосту сходинку Ла Ліги - зону Ліги конференцій