  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Райо Вальєкано Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 лютого 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
38'
Райо Вальєкано
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
28' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
49%
Нічия
23%
Райо Вальєкано
29%
П1: 1.22 Х: 7.00 П2: 10.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 12 times, there have been 2 draws while Rayo Vallecano have won 2 times. The goal difference is 48-10 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 34 meetings, FC Barcelona have won 22 times, there have been 6 draws while Rayo Vallecano have won 6 times. The goal difference is 91-29 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 3-0 (FC Barcelona at home) and 1-1 (Rayo Vallecano at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Rayo Vallecano have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 11 games.
  • Rayo Vallecano have a winning streak of 3 matches.
  • Rayo Vallecano haven't lost in their last 4 games.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 4 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 7-0-3.
  • Rayo Vallecano's away record this season: 4-5-3.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 19 goals. Jorge de Frutos has scored 4 times for Rayo Vallecano.
  • A year ago, Rayo Vallecano were number 13 in the table with 24 points. Now they are number 6 with 35 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Rayo Vallecano have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 54% of their matches, Rayo Vallecano in 23% of their matches.
  • FC Barcelona wins 54% of halftimes, Rayo Vallecano wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Rayo Vallecano has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Rayo Vallecano won 1, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.4 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 0.8.
  • FC Barcelona scores 2.69 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
15
Перемог
20
Ігор
3
Перемог
Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 22:30 Валенсія 0 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 15:00 Барселона 1 - 0 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Барселона 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 22:00 Барселона 7 - 1 Завершено Валенсія В
Показати більше
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 19:30 Осасуна 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 20:30 Реал Сосьєдад 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.01.2025 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Сельта В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Роберт Левандовскі
28'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
49%
Нічия
23%
Райо Вальєкано
29%
П1: 1.22 Х: 7.00 П2: 10.00
Склади команд
25
Войцех Щенсни
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
32
Fort, Hector
8
Pedri
21
De Jong, Frenkie
6
Gavi
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
19
Yamal, Lamine
13
Batalla, Augusto
2
Ratiu, Andrei
24
Lejeune, Florian
16
Mumin, Abdul
3
Chavarria, Pep
6
Ciss, Pathe
4
Díaz, Pedro
19
De Frutos, Jorge
7
Palazon, Isi
18
Garcia, Alvaro
11
Nteka, Randy
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    28
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 6
    Gavi
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 32
    Fort, Hector
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 11
    Nteka, Randy
    Півзахисник
  • 19
    De Frutos, Jorge
    Форвард
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 6
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 4
    Díaz, Pedro
    Півзахисник
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 3
    Chavarria, Pep
    Захисник
  • 13
    Batalla, Augusto
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Перез, Иньиго
Статистика матчу
2
Удари повз
4
Штрафні
3
3
Фоли
2
Офсайди
2
1
Кутові
1
4
Удари в отвір
Сейви
3
1
Блоковано ударів
ЖК
1
65%
Володіння м'ячем
35%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Райо Вальєкано
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
34'
Офсайд
Ще одна атака гостей закінчилася положенням поза грою
30'
Небезпечний момент
Чудовий момент в господарів і Ямаль двічі пробив з меж штрафного, але обидва рази Баталья врятував ворота своєї команди
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовський відкриває рахунок! Роберт взяв паузу перед ударом і зумів розвести голкіпера та м'яч по різних кутах, пробивши вліво від себе і м'яч влучивши у стійку залетів у сітку воріт. Рахунок стає 1:0 на користь Барселони
27'
Жовта картка
Буде пенальті у ворота Райо Вальєкано! Сісс повалив на газон Мартінеса у власному штрафному під час корнеру і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
26'
Маріо Мелеро Лопес пішов особисто переглядати VAR
25'
Арбітр взяв невеличку пауза задля можливості перегляду відеоповтору асистентами на предмет порушення правил в карному майданчику
24'
Кутовий
Перший кутовий у матч виконали каталонці і після навісу в бік воріт Баталья вибив м'яч кулаками
23'
Небезпечний момент
Педрі віддав чудову передачу з центра поля на хід Рафіньї, той увірвався у штрафний та пробив, але Баталья парирував удар, м'яч відскочив до Левандовського, проте той не зумів завдати удару і м'яч відскочив у руки голкіпера
20'
Небезпечний момент
Бальде виконав простріл з лівого флангу, Рафінья прийняв м'яч і пробив з кутка воротарського, проте не влучив по воротах
16'
Поки доволі рівну боротьбу демонструють команди
13'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Бджоли і після навісу на дальню стійку Мумін виграв боротьбу в Форда та пробив головою, але відправив м'яч за межі поля
10'
Офсайд
Спроба атаки гостей закінчилася положенням поза грою в Нтека
6'
Непогану за задумом передачу віддав Левандовський на хід Рафіньї з центра поля, але занадто сильно
4'
Небезпечний момент
Рафінья виконав закидання з лівого флангу і на лінії воротарського Левандовський виграв боротьбу в Муміна та пробив головою, але не влучив по воротах
1'
Свисток
Маріо Мелеро Лопес розвели м'яч з центру поля. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Маріо Мелеро Лопес
Головний тренер Райо Вальєкано: Іньїго Перес
На лаві запасних: Пача, Балью, Валентін, Гвардіола, Гумбау, де лас Сіас, Ембарба, Ернандес, Ето'о, Карденас, Трехо, Фернандес
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано (4-2-3-1): Баталья - Чавварія, Мумін, Лежен, Раціу - Діас, Сісс - Гарсія, Паласон, де Фрутос - Нтека
Головний тренер Барселони: Ганзі Флік
На лаві запасних: Араухо, Віктор, Гарсія, Касадо, Кокен, Кунде, Мартін, Ольмо, Пенья, Торре, Торрес, Фаті
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Щенсний - Бальде, Мартінес, Кубарсі, Форт - Педрі, Де Йонг, Гаві - Рафінья, Левандовський, Ямаль
Напередодні матчу Барселона йде на третій сходинці турнірної таблиці з 48 очками відстаючи від Атлетіко Мадрид на два бали і від Реал Мадриду на три, але столичні клуби вже провели свої поєдинки поточного туру. Райо Вальєкано має в своєму активі 35 очок і займає шосту сходинку Ла Ліги - зону Ліги конференцій
Поєдинок пройде у Барселоні на Естадіо Олімпіко та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 24-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона прийме у гостях Райо Вальєкано
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 3 Маккабі Маккабі 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Заглембе Заглембе 1 Лехія Лехія 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Сaykur Rizespor Сaykur Rizespor 1 Галатасарай Галатасарай 2 Завершено 22:30 - Вчора Віторія Віторія 0 Брага Брага 0 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 3 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 35 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - Райо Вальєкано 17.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 17.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Райо Вальєкано та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 27.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Перез, Иньиго розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Райо Вальєкано можна подивитися 17.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Райо Вальєкано, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Севілья" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Попередній поєдинок команди Райо Вальєкано був зіграний проти Вальядолід - 07.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Райо Вальєкано онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.