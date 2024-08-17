Інгулець - Полісся онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Полісся (Житомир):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Інгулець у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Минулий поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Шахтар - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
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