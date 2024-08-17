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Інгулець - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 лютого 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Zabroda, Klim
Інгулець
Петрово
0 - 0
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32'
Полісся
Житомир
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Хід матчу
17' Maisuradze, Giorgi
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
23%
Нічия
25%
Полісся
53%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Ingulets Petrove have won 4 home matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Oleksiy Gutsulyak has scored 9 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • Oleksandr Pyatov has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 22% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 25% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 22% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.67 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.27 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
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Головні події
17'
Maisuradze, Giorgi
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
23%
Нічия
25%
Полісся
53%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 6
    Losenko, Ivan
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 9
    Pushkarov, Oleh
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 17
    Vitaliy, Katrych
    Захисник
  • 18
    Sad, Valerii
    Півзахисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 21
    Benedyuk, Artem
    Захисник
  • 59
    Mogilnyi, Bogdan
    Форвард
  • 44
    Zhovtenko, Oleksandr
  • 10
    Yosefi, Tomer
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 9
    Batista, Facundo
    Форвард
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 31
    Maisuradze, Giorgi
    Захисник
    17
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Василий Кобин
  • Ashur, Imad
Статистика матчу
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
33'
Інгулець збігав у контру, але Чоботенка один в один пройти не так просто. Ось і Пушкарьову не вдалося
31'
Ну а Паламарчук не поспішає вводити м'яч у гру. Такий контекст гри Інгулець цілком влаштовує
30'
А час іде. Уже 2/3 тайму минуло. І моментів у нас майже немає...
27'
Останні пару хвилин катає Полісся м'яч у центрі поля, але без просування
25'
А трибуни вже й посвистувати почали, коли Інгулець переходить на чужу половину.
23'
Батисту в центрі поля затоптали два гравці Інгульця - привітали в УПЛ, так би мовити...
22'
Паламарчук і Майсурадзе знову зійшлися на своєму фланзі - багато боротьби у нас
20'
Уболівальники на трибунах вимагають гол. Уже 20 хвилин минуло, а моментів у Полісся майже немає
18'
І досить небезпечна пішла подача від Бенедюка з цього штрафного, але Волинець кулаками впевнено виніс м'яч
17'
Жовта картка
Майсурадзе привіз небезпечний штрафний на фланзі. А за підніжку Волохатому ще й жовту отримав
16'
Перевага у Полісся, але гра досить сумбурна поки що. Багато помилок з боку обох команд
13'
Багатенько помилок у молодої оборони Інгульця в ці хвилини
12'
Небезпечний момент
Ого! Йосефі обікрав Жовтенка, вивалився на ворота і під доволі гострим кутом пробив із зовнішнього боку сітки!
10'
Поступово прибирає ініціативу команда Ашура до своїх рук. Ну, або ніг
9'
Кутовий
А ось після навісу з кутового Полісся нічого цікавого не вичавило
8'
Хороша атака правим флангом від Полісся, Майсурадзе розігнав, але заробив тільки кутовий
6'
Паламарчук далеко вийшов, не дуже вдало зіграв, але гравці Полісся не змогли скористатися помилкою воротаря і перевести м'яч у небезпечну зону
5'
А Інгулець огризається - Сад пробив, щоправда знову на блок нарвався цей удар. Але тим не менш, відзначаємо спроби...
4'
Все спокійно поки що... Зі спробами Полісся заволодіти м'ячем у центрі поля
1'
Інгулець одразу ж сходив в атаку. І навіть з ударом, щоправда, заблокований був цей постріл
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Полісся: Кудрик, Сунцов, Безкоровайний, Матич, Віалі, Тейлор, Мельниченко, Караман, Гонсалвеш, Назаренко, Лєднєв, Пайшао
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець, Майсураде, Чоботенко, Сарапій, Михайличенко, Таллес, Андрієвський, Йосефі, Гуцуляк, Крушинський, Батіста
Інфо
Запасні Інгульця: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Кисленко, Гаджук, Скороход, Діхтярук, Фарасеєнко, Меленчук
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук, Бенедюк, Катрич, Малиш, Жовтенко, Лосенко, П'ятов, Сад, Волохатий, Могильний, Пушкарьов
У Полісся 27 очок та 5-е місце у таблиці
Зазначимо, що Інгулець – явний аутсайдер сезону. Команда знаходиться на останньому, 16-му місці у таблиці, маючи в активі 9 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Клим Заброда
Інгулець все ще не вирішив своїх проблем зі стадіоном, тому гра пройде у Житомирі
Всім добрий день! Отже, УПЛ повертається, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги матч 18-го туру, в якому Інгулець зіграє з Поліссям.
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Анонс матчу Інгулець - Полісся 22.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Інгулець у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Полісся можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Колос - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Шахтар - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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