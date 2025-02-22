ФК Олександрія - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Зоря 23.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 23.02.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ЛНЗ - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

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