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ФК Олександрія - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 лютого 2025, 15:30 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
4'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
39%
Зоря
19%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk when FC Oleksandriya is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 5 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 12-9 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 33 meetings, FC Oleksandriya have won 9 times, there have been 12 draws while FC Zorya Lugansk have won 12 times. The goal difference is 36-27 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya's last home win against FC Zorya Lugansk was in 2020.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 5 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 8-3-0.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 6 goals. Petar Micin has scored 5 times for FC Zorya Lugansk.
  • Juan Alvina Bezerra has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 3. Denys Antiukh is FC Zorya Lugansk's biggest assister (6).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 11 in the table with 17 points. Now they are number 2 with 38 points.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 32% of their matches, FC Zorya Lugansk in 42% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 32% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Zorya Lugansk won 2, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya scores 0.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 0.8.
  • FC Oleksandriya scores 1.42 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.16 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
9
Перемог
34
Ігор
13
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Зоря 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Зоря
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
39%
Зоря
19%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 19
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 27
    Cara, Tedi
    Форвард
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 14
    Vasylets, Maksym
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 29
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Младен Бартулович
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Зоря
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Макаренко (в), Ковалець, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Амарал, Смирний, Козак.
Інфо
Стартовый состав Александрии: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов (к), Кампуш, Кравченко — Калюжний — Цара, Шепелєв, Мишньов, Безерра — Філіппов. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні: Турбаєвський (в), Мацапура (в), Ескінья, Дришлюк, Кирюханцев, Вакула, Кораблін, Слесар, Супряга, Жуніньйо, Яцик.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Башич, Джордан, Тронтель — Василець, Мічин, Білоцерковець, Попара — Будківський (к), Горбач. Головний тренер — Младен Бартулович.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го туру УПЛ Олександрія – Зоря.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Зоря 23.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 23.02.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Зоря можна подивитися 23.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ЛНЗ - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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