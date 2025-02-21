Рух - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - ЛНЗ 22.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 22.02.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Рух у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Олександрія - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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