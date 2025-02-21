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Рух - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 лютого 2025, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
32%
ЛНЗ
39%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-0 (FC Rukh Lviv at home) and 2-1 (LNZ Cherkasy at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 43% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 1-3-5.
  • Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's top scorer with 5 goals. Muharrem Jashari has scored 4 times for LNZ Cherkasy.
  • Yaroslav Karabin has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 3. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (3).
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 33% of their matches, LNZ Cherkasy in 16% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 33% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 16%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy have lost just 1 of their last 3 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Rukh Lviv won 1, LNZ Cherkasy won 2, 0 draws.
  • LNZ Cherkasy have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 3 Premier League games against LNZ Cherkasy.
  • FC Rukh Lviv scores 1 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 1.67 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and LNZ Cherkasy is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and LNZ Cherkasy is 0.33.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.47 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
32%
ЛНЗ
39%
LIVE
Трансляція матчу Рух - ЛНЗ
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
ЛНЗ іде десятим із 5 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 19 очки.
Інфо
Рух іде сьомим із 5 перемогами, 8 нічиїми та 4 поразками — 23 очки.
Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Г. Пасіч, Нонікашвілі, Авагімян, Бойко, Топалов, Наумець, Халайла, Якименко.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв — Кушніренко, Яшарі, Танковський — Молло, Момо, Ейнел.
Запасні: Ванівський, Турко, Слюбик, Кітела, Ременяк, Рябов, Руніч, Притула, Пастух, Погорілий.
Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Підгурський, Дідик, Едсон — Тлумак, Климчук, Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Михайло Райда (Закарпаття, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та черкаський ЛНЗ.
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Анонс матчу Рух - ЛНЗ 22.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Рух у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - ЛНЗ можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Олександрія - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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