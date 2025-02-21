Колос - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 21.02.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Колос у попередньому футбольному матчі 16.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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