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Колос - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 лютого 2025, 15:30 - Колос . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Колос
Ковалевка
1 - 1
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26'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
2' Микола Ковталюк 8' Vladoiu, Stefan 10' Skyba, Yevgeniy
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Колос
36%
Нічия
36%
Чорноморець
28%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 3 times. The goal difference is 7-7 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 2-0 (Kolos Kovalivka at home) and 1-0 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 55% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 6 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 8 games.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 away matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 14 away matches.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 4 encounters.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-6-2.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-2-6.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 8 in the table with 22 points. Now they are number 15 with 12 points.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 15% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 15% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 15% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Chernomorets Odessa won 3, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Chernomorets Odessa is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Chernomorets Odessa is 0.6.
  • Kolos Kovalivka scores 0.38 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.65 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
3
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
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Головні події
10'
Skyba, Yevgeniy ГООЛ!
Vladoiu, Stefan
8'
ГООЛ! Микола Ковталюк
2'
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Колос
36%
Нічия
36%
Чорноморець
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 2
    Vladoiu, Stefan
    Захисник
    8
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
    2
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 4
    Kratov, Magomed
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
    10
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 21
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 66
    Ryan
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Бабич, Александр
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Колос - Чорноморець
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Владою отримав у центрі штрафного відскок від передачі з лівого флангу, але пробив просто у воротаря.
22'
Навіс від Велетня з лівого флангу полетів за ворота.
18'
Удар здалеку з правого флангу від Мустафаєва Пахолюк парирував на кутовий.
13'
Колос знову перейшов до позиційної атаки.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Несподіваний удар із штрафного з лівого флангу в ближню дев'ятку з нульового кута парирував Пахолюк, після чого Скиба добив головою відскок.
8'
Жовта картка
У підкаті праворуч у захисті проти Янакова зіграв Владою.
6'
На кутовий вибив м'яч Бондаренко під час подачі Янакова з лівого флангу на ближню.
4'
Утримання м'яча від господарів поля на власній половині.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ковталюку під порожні ворота покотив м'яч Ррапай, до цього забравши його у Кратова на правому фланзі штрафного.
1'
Фол від Козіка проти Габелка на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Чорноморець — 1:0.
Інфо
Чорноморець іде передостаннім із 3 перемогами, 3 нічиїми та 11 поразками — 12 очок.
Інфо
Колос іде одинадцятим із 3 перемогами, 9 нічиїми та 5 поразками — 18 очок.
Запасні: Аніагбосо, Вічний, Жаржу, Кайо, Попов, Хобленко, Арсич, Шевцов, Когут, Робакідзе.
Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Кратов, Раян — Єрмаков — Мустафаєв, Габелок, Шпорн, Янаков — Безбородько.
Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Шершень, Бойко, Краснічі, Оріховський, Криворучко, Алефіренко, Денисенко, Безручук, Болівар.
Колос: Пахолюк — Владою, Козік, Бондаренко, Цуріков — Ррапай, Демченко, Гагнідзе — Третьяков, Ковталюк, Велетень.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Володимир Новохатній (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Колос - Чорноморець 21.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 21.02.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Колос у попередньому футбольному матчі 16.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Чорноморець можна подивитися 21.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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