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Оболонь - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 лютого 2025, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Shurman, Denys
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
30%
Нічия
23%
Ворскла
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Vorskla Poltava when FC Obolon Kyiv is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Vorskla Poltava is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 0 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 5 times. The goal difference is 11-2 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 11 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 8 times. The goal difference is 19-7 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against FC Obolon Kyiv (3-1 at home and 1-0 away).
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 4 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 4 games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 5 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv's home record this season: 1-3-4.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 7 in the table with 23 points. Now they are number 12 with 16 points.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Vorskla Poltava in 14% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 14%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 2 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 1, FC Vorskla Poltava won 4, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.4 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.8 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Vorskla Poltava is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Vorskla Poltava is 1.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.59 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 0.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершено Ворскла
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Ворскла
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
30%
Нічия
23%
Ворскла
47%
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Ворскла
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Домолега, Гучек, Хрипчук, Ієде, Кулач, Нестеренко, Островський, Ндукве.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Малиш, Скляр, Мякушко — Авдилі, Салабай.
Запасні: Рибка, Федорівський, Грисьо, Прокопенко, Ломницький, Слободян, Тарануха, Устименко, Теслюк, Мороз, Фещенко, Юшко.
Оболонь: Марченко — Стасюк, Курко, Дубко, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко — Бичек.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Ворскла — 2:0.
Інфо
Ворскла йде дванадцятою з 4 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 16 очок.
Інфо
Оболонь іде передостанньою з 3 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 14 очок.
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють київська Оболонь та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Оболонь - Ворскла 23.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 23.02.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Оболонь у попередньому футбольному матчі 16.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Ворскла можна подивитися 23.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Лівий Берег - 13.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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