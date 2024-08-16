Оболонь - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Ворскла 23.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 23.02.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Оболонь у попередньому футбольному матчі 16.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Лівий Берег - 13.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

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