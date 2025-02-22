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Динамо - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 лютого 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Balakin, Mikola
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
37'
Карпати
Львов
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Хід матчу
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
29%
Карпати
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and Karpaty Lviv when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and Karpaty Lviv is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 12 times, there have been 3 draws while Karpaty Lviv have won 1 times. The goal difference is 37-10 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 33 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 25 times, there have been 6 draws while Karpaty Lviv have won 2 times. The goal difference is 68-20 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 5 successive home wins.
  • In Premier League, Karpaty Lviv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 9 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Karpaty Lviv have lost 4 away matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 8-2-0.
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 10 goals. Ambrosiy Chachua has scored 5 times for Karpaty Lviv.
  • Mykola Shaparenko has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 6. Denis Miroshnichenko is Karpaty Lviv's biggest assister (4).
  • Denys Popov has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Denis Miroshnichenko has collected 6 for Karpaty Lviv.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 50% of their matches, Karpaty Lviv in 48% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 50% of halftimes, Karpaty Lviv wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, Karpaty Lviv won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 0.8 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and Karpaty Lviv is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and Karpaty Lviv is 1.4.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.03 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.79 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 15:00 Динамо 1 - 0 Завершено Петрокуб В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.02.2025 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершено Esbjerg fB В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
06.02.2025 - 16:00 Динамо 3 - 2 Завершено Шкендія В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
23.01.2025 - 15:04 Динамо 2 - 2 Завершено ФК Лапі Н
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати П
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Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
29%
Карпати
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 18
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 76
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Владислав Лупашко
Статистика матчу
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Карпати
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
34'
Небезпечний момент
Михавко перед порожніми у воротарському не замкнув скидання головою від Ваната подачі з лівого флангу від Вівчаренка на дальній.
31'
Жовта картка
Підкат Мірошніченка в ноги Буяльського на лівому фланзі оборони.
29'
Жовта картка
Ваната поклав у центральному колі Бабогло фолом з-за спини.
28'
Пас Буяльського з лівого флангу в центрі штрафного Ярмоленко завершив ударом у захисника.
25'
Кабаєв із лівого флангу виконав подачу до воротарського на Ярмоленка, який дотягнувся, проте не пробив.
23'
Очеретько на лівому фланзі власного штрафного підчистив закидання від Ярмоленка.
21'
Альвареса відштовхнув від м'яча в центрі поля Буяльський.
18'
Кінарейкін на межі воротарського перехопив простріл Ваната з лівого флангу.
16'
Ярмоленко хитнув на правому фланзі захисника, але його дальній удар усе одно блокували на кутовий.
14'
Небезпечний момент
Ярмоленко отримав передачу від Буяльського на правий фланг штрафного, але в дотик пробив над поперечиною з гострого кута.
10'
Очеретько в центрі поля схопив Кабаєва.
8'
Офсайд
Офсайд у Ваната під час пасу на хід на правий фланг штрафного.
7'
Простріл від Вівчаренка з лівого флангу в центрі штрафного дістався Кінарейкіну.
6'
Темп гри трохи спав. Динамо в контролі.
4'
Карпати пробують грати з м'ячем у ногах.
3'
Ні, не було руки.
2'
Дивляться можливий доторк рукою від Мірошніченка.
1'
Вівчаренко з лівого флангу подав на дальню, де Ярмоленко головою скидав на Піхальонка, але тому не дали пробити.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Булеза, Підлепенець, Ігор, Клименко, Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Домчак, Стеніо, Стецьков.
Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Краснопір, Костенко.
Запасні: Ігнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі Динамо перемогло 1:0.
Інфо
Карпати йдуть шостими з 7 перемогами, 3 нічиїми та 7 поразками — 24 очки.
Інфо
Динамо йде першим із 13 перемогами та 4 нічиїми — 43 очки.
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють Динамо Київ та львівські Карпати.
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Анонс матчу Динамо - Карпати 23.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.02.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Динамо у попередньому футбольному матчі 17.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Карпати можна подивитися 23.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Петрокуб - 16.02.2025, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Кривбас - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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