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Кривбас - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 лютого 2025, 13:00 - Стадион Металлург . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
38%
Нічия
35%
Верес
27%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times, there have been 0 draws while Veres Rivne have won 1 times.
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against Veres Rivne (2-1 at home and 2-0 away).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Veres Rivne scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 4 games.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 4 games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's home record this season: 4-3-1.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 8 goals. Luan Campos has scored 4 times for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 12 points. Now they are number 9 with 19 points.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 34% of their matches, Veres Rivne in 37% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34% of halftimes, Veres Rivne wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 2 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Veres Rivne.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 4, Veres Rivne won 1, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.6 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.6 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Veres Rivne is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Veres Rivne is 0.8.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.38 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
4
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
38%
Нічия
35%
Верес
27%
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Віктор Копієвський.
Запасні: Кліщук (в), Хома (в), Вілівальд, Задерака, Каменський, Кожушко, Конате, Луньов, Мендоса, Ндомбасі, Хомченовський.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков — Дібанго (к), Романчук, Понєдєльнік, Бандейра — Ілич — Микитишин, Аморозо, Шевченко, Кузик — Соса. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Когут (в), Кулик (в), Баран, Кльоц, Луан, Протасевич, Сміян, Чечер.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція — Дахновський, Харатін, Кучеров (к), Шарай — Гайдучик, Годя. Головний тренер — Олег Шандрук.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го туру УПЛ Кривбас – Верес.
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Анонс матчу Кривбас - Верес 22.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Кривбас у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Верес можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Карпати - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Динамо - 16.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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