Кривбас - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Верес 22.02.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 22.02.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Кривбас у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Карпати - 14.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Попередній матч команди Верес був зіграний проти Динамо - 16.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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