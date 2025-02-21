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Борнмут - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 лютого 2025, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Борнмут
Борнмут
0 - 1
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42'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
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Хід матчу
4' Bueno, Santiago 22' Kerkez, Milos 31' Ілля Забарний 36' Cunha, Matheus
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
36%
Нічия
32%
Вулверхемптон
32%
П1: 1.63 Х: 4.45 П2: 5.20
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 2 times. The goal difference is 6-5 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • During the last 11 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 4 times. The goal difference is 13-12 in favour of AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's last home win against Wolverhampton Wanderers was in 2015.
  • Last season's matches: 1-2 (AFC Bournemouth at home) and 0-1 (Wolverhampton Wanderers at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 11 goals. Matheus Cunha has scored 11 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 5. Rayan Ait Nouri is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (5).
  • Ryan Christie has more yellow cards (9) than any other player at AFC Bournemouth. Nelson Semedo has collected 7 for Wolverhampton Wanderers.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 34% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 27% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 34% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 27%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 3, Wolverhampton Wanderers won 1, 1 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth scores 1.4 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Wolverhampton Wanderers is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Wolverhampton Wanderers is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.71 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 12 in the table with 31 points. Now they are number 5 with 43 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Борнмут В
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 14:30 Ньюкасл 1 - 4 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 14:30 Блекберн Роверс 0 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон П
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Головні події
36'
Cunha, Matheus ГООЛ!
Ілля Забарний
31'
Kerkez, Milos
22'
4'
Bueno, Santiago
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
36%
Нічия
32%
Вулверхемптон
32%
П1: 1.63 Х: 4.45 П2: 5.20
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
3
Kerkez, Milos
2
Huijsen, Dean
27
Ілля Забарний
23
Hill, James
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
11
Ouattara, Dango
1
Sa, Jose
2
Doherty, Matt
4
Bueno, Santiago
24
Gomes, Toti
22
Semedo, Nelson
7
Andre
8
Gomes, Joao
3
Ait-Nouri, Rayan
5
Munetsi, Marshall
27
Bellegarde, Jean-Ricner
10
Cunha, Matheus
Стартовий склад
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
    22
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
    31
  • 23
    Hill, James
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
    36
  • 5
    Munetsi, Marshall
    Півзахисник
  • 27
    Bellegarde, Jean-Ricner
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 7
    Andre
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
    4
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Витор Перейра
Статистика матчу
1
ЖК
1
64%
Володіння м'ячем
36%
4
Удари в отвір
3
2
Штрафні
9
2
Сейви
4
9
Фоли
2
2
Удари повз
3
3
Кутові
1
ЧК
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
36'
Гоооол!!!
Вулвергемптон швидко скористався чисельною перевагою! Кунья отримав пас від Семеду якраз у тій зоні, де не вистачало Забарного, та розстріляв Кепу.
31'
Червона картка
Після перегляду VAR Забарного вилучають з поля за «серйозний фол». Ілля зіграв у мʼяч, а потім за інерцією влетів у ногу Аїт-Нурі. На жаль, такі правила футболу. Досі не ідеальні.
27'
Крісті отримав мʼяч у штрафному та з розвороту бив по воротах. Буено в самовідданому підкаті заблокував цю спробу забити.
24'
Кунья взявся виконувати штрафний із перспективної позиції, не докрутив мʼяч у площину.
23'
Жовта картка
Керкез отримав жовту за фол неподалік від власного карного майданчика.
16'
Небезпечний момент
Клюйверта вивели сам на сам із Са, португалець моментально скоротив дистанцію до мінімуму та прийняв удар нідерландця на себе.
13'
Тоті відгукнувся на подачу зі штрафного, але не зумів спрямувати мʼяч у площину воріт.
12'
Кепа здійснив ще один непростий сейв, діставши мʼяч із дальнього кута після удару Куньї.
9'
Небезпечний момент
Подвійний момент втрачають Вулвз! Семеду пронісся флангом, змістився до центру та пробив у ближній кут, «вишень» врятувала стійка. Першим на добиванні опинився Бельгар, який не зміг переграти Кепу ударом впритул.
7'
Нелегко «вовкам» на перших хвилинах. Борнмут максимально підійняв швидкості, щоб швидко вийти вперед і перейти до свого улюбленого контратакувального стилю.
4'
Жовта картка
Буено збиває Таверньє на фланзі й одразу отримує жовту картку.
2'
Якісний дальній удар виконав Таверньє, але він не став неочікуваним для Са. Португалець зафіксував мʼяч у руках.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Майкл Солсбері.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Хейсен, Забарний, Хілл — Крісті, Кук (к) — Семеніо, Клюйверт, Таверньє — Уаттара. Головний тренер — Андоні Іраола.
Інфо
Стартовий склад Вулвз: Са — Тоті, Буено, Доерті — Аїт-Нурі, Гомес, Андре, Семеду (к) — Бельгар, Мунетсі — Кунья. Головний тренер — Вітор Перейра.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду АПЛ між Борнмутом і Вулвергемптоном.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" 22.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Витор Перейра розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Саутгемптон" - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Ліверпуль" - 16.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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