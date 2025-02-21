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Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 лютого 2025, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Поусон, Крейг
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
43'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
46%
Нічия
29%
Вест Хем Юнайтед
25%
П1: 1.28 Х: 6.20 П2: 11.50
Цікаві факти
  • During the last 29 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 22 times, there have been 1 draws while West Ham United have won 6 times. The goal difference is 55-19 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 60 meetings, Arsenal FC have won 39 times, there have been 11 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 118-50 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Arsenal FC at home) and 0-6 (West Ham United at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that West Ham United scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 8-4-0.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Jarrod Bowen has scored 6 times for West Ham United.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (5).
  • Jurrien Timber has more yellow cards (7) than any other player at Arsenal FC. Tomas Soucek has collected 7 for West Ham United.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 56% of their matches, West Ham United in 24% of their matches.
  • Arsenal FC wins 56% of halftimes, West Ham United wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than West Ham United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, West Ham United won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.8 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and West Ham United is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and West Ham United is 3.2.
  • Arsenal FC scores 2.27 goals when playing at home and West Ham United scores 1.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
19
Перемог
28
Ігор
4
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 18:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
46%
Нічия
29%
Вест Хем Юнайтед
25%
П1: 1.28 Х: 6.20 П2: 11.50
Склади команд
22
Raya, David
33
Calafiori, Riccardo
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
23
Мікель Меріно
53
Nwaneri, Ethan
23
Альфонс Ареола
25
Todibo, Jean-Clair
26
Kilman, Max
3
Cresswell, Aaron
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Едсон Альварес
8
Ward Prowse, James
57
Scarles, Oliver
14
Kudus, Mohammed
28
Soucek, Tomas
20
Bowen, Jarrod
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 57
    Scarles, Oliver
    Півзахисник
  • 25
    Todibo, Jean-Clair
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
4
Штрафні
7
4
Фоли
3
3
Офсайди
1
60%
Володіння м'ячем
40%
4
Блоковано ударів
Удари повз
3
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
Кутові
Трансляція
38'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу в бік воріт Ареола першим зіграв на м'ячі і вибив його кулаком
35'
Небезпечний момент
Калафіорі зльоту пробив з меж штрафного, але влучив у суперника
34'
Небезпечний момент
Стандарт в центрі поля заробили Молотобійці і після навісу в бік воріт, боротьби та ще одного закидання Соучек пробив головою, але вище воріт
30'
Інфо
На даний момент Каноніри п'ять разів пробивали по воротах суперників, одного разу влучивши у площину. На рахунку Вест Гему лише два удари по воротах, жоден з них не влучив у площину
29'
Гра на полі пожвавішала, гості почали грати більш активно
27'
Небезпечний момент
Після прострілу з правого флангу Боуен пробив з меж штрафного, але не влучив по воротах
24'
Стандарт на чужій половині поля виконали Каноніри, але після розіграшу та двох спроб суперники блокували удар
22'
Небезпечний момент
Калафіорі пробив з лінії штрафного, але відправив м'яч прямо у руки Ареоли
20'
Небезпечний момент
Нванері віддав непогану передачу за спини суперникам у карний майданник на Меріно, проте після удару Мікеля м'яч полетів вище воріт
18'
Небезпечний момент
Після навісу з правого флангу Соучек пробив головою, але відправив м'яч вище воріт
17'
Поки обидві команди грають доволі обережно
14'
Парті виконав закидання в бік воріт, але Меріно зовсім трішки не вистачило, аби дотягнутися до м'яча
12'
Господарі продовжують контролювати м'яч і намагаються наблизитися до воріт суперника
9'
Едегор виконав простріл з правого флангу, проте суперники зуміли перехопити передачу
8'
Офсайд
Спроба чергової атаки Молотобійців закінчилася положенням поза грою в Кудуса
5'
Ван-Біссака виконав передачу з правого флангу на Соучека, але останній трішки не встиг за м'ячем
3'
Перші хвилини Каноніри намагаються контролювати ініціативу
1'
Свисток
Крейг Поусон дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Крейг Поусон
Головний тренер Вест Гем Юнайтед: Грем Поттер
На лаві запасних: Емерсон, Луїс Гільєрме, Мавропанос, Родрігес, Солер, Фаб'янський, Фергюсон, Інгс, Ірвінг
Інфо
Стартовий склад Вест Гем Юнайтед (3-4-2-1): Ареола - Крессвелл, Кілман, Тодібо - Скарлс, Ворд-Праус, Альварес, Ван-Біссака - Соучек, Кудус - Боуен
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Батлер-Оєдеджі, Вайт, Жоржинью, Зінченко, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Нету, Стерлінг, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Калафіорі, Габріел, Саліба, Тімбер - Райс, Парті, Едегор - Троссард, Меріно, Нванері
Напередодні матчу Арсенал займає другу сходинку турнірної таблиці відстаючи від Ліверпуля на вісім очок, але має гру в запасі, і випереджаючи Ноттінгем Форест на шість балів з однаковою кількістю поєдинків. Вест Гем Юнайтед наразі шістнадцятий і відрив від зони вильоту складає десять очок, а відставання від зони єврокубків - шістнадцять
Поєдинок пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Вест Гем Юнайтед
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Анонс матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед" 22.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з такими результатами: 2:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Лестер Сіті" - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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