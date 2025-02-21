Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Арсенал займає другу сходинку турнірної таблиці відстаючи від Ліверпуля на вісім очок, але має гру в запасі, і випереджаючи Ноттінгем Форест на шість балів з однаковою кількістю поєдинків. Вест Гем Юнайтед наразі шістнадцятий і відрив від зони вильоту складає десять очок, а відставання від зони єврокубків - шістнадцять