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Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 лютого 2025, 14:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
31%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
П1: 2.57 Х: 3.27 П2: 2.97
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester United when Everton FC is playing at home is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester United is 0-2. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 8 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 20 times. The goal difference is 56-35 in favour of Manchester United.
  • During the last 70 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 15 draws while Manchester United have won 46 times. The goal difference is 133-59 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Everton FC (2-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Everton FC scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester United scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester United have lost none of their last 4 away matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 6 games against Manchester United.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 4-5-4.
  • Iliman Ndiaye is Everton FC's top scorer with 6 goals. Amad Diallo has scored 6 times for Manchester United.
  • Jordan Pickford has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Manuel Ugarte has collected 8 for Manchester United.
  • Everton FC wins 1st half in 29% of their matches, Manchester United in 23% of their matches.
  • Everton FC wins 29% of halftimes, Manchester United wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 4 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 56% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Manchester United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Manchester United won 5, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Everton FC scores 0.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.8 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Manchester United is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.38 goals when playing at home and Manchester United scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
29
Ігор
16
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 ФКСБ 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 21:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
31%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
П1: 2.57 Х: 3.27 П2: 2.97
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Грачук, Е. Гаррісон, Гевен, Лінделеф, Йоро, Еріксен, Коне, Гарначо, Обі.
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр — Далот, Каземіро, Угарте, Доргу — Зіркзе, Фернандеш — Гойлунн.
Запасні: Вірджинія, Бегович, Кін, Янг, Алькарас, Іроегбунам, Шеріф, Діксон, Гіт.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Дукуре, Дж. Гаррісон — Бету.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Манчестер Юнайтед іде п'ятнадцятим із 8 перемогами, 5 нічиїми та 12 поразками — 29 очок.
Інфо
Евертон іде чотирнадцятим із 7 перемогами, 9 нічиїми та 9 поразками — 30 очок.
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Манчестер Юнайтед.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Сельта Сельта 1 Осасуна Осасуна 0 Завершено 22:00 - Вчора Бернлі Бернлі 4 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 Завершено 22:00 - Вчора Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Брентфорд Брентфорд 4 Завершено 21:45 - Вчора Ренн Ренн 1 Реймс Реймс 0 Завершено 21:45 - Вчора Лечче Лечче 0 Удінезе Удінезе 1

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Анонс матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" 22.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Крістал Пелес" - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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