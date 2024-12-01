Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" 22.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 22.02.2025

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Крістал Пелес" - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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