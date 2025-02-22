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Астон Вілла - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 лютого 2025, 19:30 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Астон Вілла
Бирмингем
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
35%
Нічия
31%
Челсі
35%
П1: 2.66 Х: 3.73 П2: 2.59
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Chelsea FC is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 9 times, there have been 8 draws while Chelsea FC have won 13 times. The goal difference is 42-30 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 65 meetings, Aston Villa have won 16 times, there have been 16 draws while Chelsea FC have won 33 times. The goal difference is 109-60 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Aston Villa at home) and 0-1 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 20% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Aston Villa haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Chelsea FC have lost 3 away matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's home record this season: 6-6-1.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 11 goals. Cole Palmer has scored 14 times for Chelsea FC.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 5. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
  • Morgan Rogers has more yellow cards (8) than any other player at Aston Villa. Moises Caicedo has collected 7 for Chelsea FC.
  • A year ago, Aston Villa were number 4 in the table with 49 points. Now they are number 9 with 38 points.
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 35 points. Now they are number 6 with 43 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 28% of their matches, Chelsea FC in 46% of their matches.
  • Aston Villa wins 28% of halftimes, Chelsea FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Aston Villa.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Chelsea FC won 2, 2 draws.
  • Aston Villa scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.6 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Chelsea FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Chelsea FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Aston Villa scores 1.97 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
5
Перемог
24
Ігор
13
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.02.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 19:35 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Астон Вілла 4 - 2 Завершено Селтік В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.01.2025 - 22:00 Челсі 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
35%
Нічия
31%
Челсі
35%
П1: 2.66 Х: 3.73 П2: 2.59
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Челсі": Йоргенсен, Гюсто, Джеймс (к), Чалоба, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Палмер, Нету, Нкунку
Інфо
"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Конса, Мінгз, Маатсен, Макгінн (к), Тілеманс, Асенсіо, Рамзі, Роджерс, Воткінс
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 26-го туру АПЛ, у якому «Астон Вілла» (10-те місце, 39 очок) приймає лондонський «Челсі» (6-й рядок, 43 бали).
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Челсі" 22.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Челсі" можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Ліверпуль" - 19.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 14.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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