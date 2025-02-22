Астон Вілла - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Астон Вілла" - "Челсі" 22.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 22.02.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Ліверпуль" - 19.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 14.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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