Рома - Монца онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рома (Рим) та командою Монца (Монца) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 24.02.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Монца (Монца):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Монца та Рома у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Nesta, Alessandro розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти Порту - 20.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: Монца (Монца)
Рік заснування Монца (Монца): 1912
Країна: Италия
Тренер: Раффаэле Палладино
Минулий поєдинок команди Монца був зіграний проти Лечче - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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