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Рома - Монца онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 24 лютого 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фабио Марешка
Рома
Рим
1 - 0
Оновити
24'
Монца
Монца
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Хід матчу
10' Saelemaekers, Alexis
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рома
42%
Нічия
26%
Монца
32%
П1: 1.30 Х: 5.33 П2: 9.50
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, AS Roma have won 3 times, there have been 2 draws while AC Monza have won 0 times. The goal difference is 10-3 in favour of AS Roma.
  • Last season AS Roma won both games against AC Monza (1-0 at home and 4-1 away).
  • In Serie A, AC Monza have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that AS Roma scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that AS Roma scores 8% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AC Monza scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • AS Roma haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • AC Monza haven't won in their last 5 games.
  • AC Monza have lost 6 away matches in a row.
  • AC Monza haven't won any of their last 9 away matches.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 12 home matches in Serie A this season.
  • AC Monza haven't scored in 4 of their 12 away matches in Serie A this season.
  • AC Monza's away record this season: 1-4-7.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 8 goals. Dany Mota has scored 4 times for AC Monza.
  • Niccolo Pisilli has more yellow cards (6) than any other player at AS Roma. Armando Izzo has collected 10 for AC Monza.
  • A year ago, AC Monza were number 11 in the table with 33 points. Now they are number 20 with 14 points.
  • AS Roma have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, AC Monza in 21% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, AC Monza wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When AC Monza leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AC Monza is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than AC Monza.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than AC Monza's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 games against AC Monza (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 3, AC Monza won 0, 2 draws.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AC Monza.
  • AC Monza have won just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma scores 2 goals in a match against AC Monza and AC Monza scores 0.6 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and AC Monza is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and AC Monza is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AS Roma scores 1.93 goals when playing at home and AC Monza scores 0.85 goals when playing away (on average).
  • AS Roma haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Рома
3
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Монца
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.03.2024 - 19:00 Монца 1 - 4 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершено Монца
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Рома 3 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 19:00 Parma 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 13:30 Венеція 0 - 1 Завершено Рома В
Кубок Італії 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Рома П
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Останні матчі - Монца
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Монца 0 - 0 Завершено Лечче Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 16:00 Лаціо 5 - 1 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.02.2025 - 16:00 Монца 0 - 1 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.01.2025 - 21:45 Дженоа 2 - 0 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.01.2025 - 16:00 Болонья 3 - 1 Завершено Монца П
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Головні події
ГООЛ! Saelemaekers, Alexis
10'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рома
42%
Нічия
26%
Монца
32%
П1: 1.30 Х: 5.33 П2: 9.50
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
61
Pisilli, Niccolo
4
Cristante, Bryan
56
Saelemaekers, Alexis
18
Soule, Matias
35
Baldanzi, Tommaso
14
Shomurodov, Eldor
30
Turati, Stefano
2
Brorsson, Arvid
3
Lekovic, Stefan
44
Carboni, Andrea
13
Pereira, Pedro
42
Bianco, Alessandro
8
Urbanski, Kacper
77
Kyriakopoulos, Giorgos
84
Ciurria, Patrick
47
Mota, Dany
35
Ganvoula, Silvere
Стартовий склад
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
    10
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 35
    Ganvoula, Silvere
    Форвард
  • 84
    Ciurria, Patrick
    Форвард
  • 47
    Mota, Dany
    Форвард
  • 13
    Pereira, Pedro
    Захисник
  • 42
    Bianco, Alessandro
    Півзахисник
  • 8
    Urbanski, Kacper
    Півзахисник
  • 77
    Kyriakopoulos, Giorgos
    Захисник
  • 2
    Brorsson, Arvid
    Захисник
  • 3
    Lekovic, Stefan
    Захисник
  • 44
    Carboni, Andrea
    Захисник
  • 30
    Turati, Stefano
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Nesta, Alessandro
Статистика матчу
Штрафні
2
2
Фоли
4
Блоковано ударів
2
Удари повз
78%
Володіння м'ячем
22%
2
Удари в отвір
3
Кутові
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - Монца
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
20'
Монца пробує пресингувати на чужій половині.
17'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу також дісталась Тураті.
16'
Тураті забрав до рук дальній удар із лівого флангу від Суле.
14'
Заблокований удар Бальданці перед чужим штрафним пішов на кутовий ліворуч.
12'
Анхеліньйо виконав подачу з лівого флангу на дальню, де м'яч скинули воротарю.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шомуродов відкинув м'яч на правий фланг атаки для Салемакерса, який підійшов до межі штрафного й пробив у дальній кут.
8'
Господарі продовжують наполягати на атаці.
6'
Небезпечний момент
Суле з лівого флангу штрафного прострілив у центр, де Пізіллі пробивав у дотик у дальній, але не влучив у ворота.
3'
Шомуродов обробив закидання з глибини правого флангу в центрі штрафного, але пробити не дали.
1'
Позиційна атака від Роми на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Монца йде останньою з 2 перемогами, 8 нічиїми та 15 поразками — 14 очок.
Інфо
Рома йде дев'ятою з 10 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 37 очок.
Запасні: Піцціньякко, Мацца, Кейта, Дзеролі, Паласіос, Петанья, Постільйоне, Мартінс, Коломбо, Віньято.
Монца: Тураті — Брорссон, Лекович, Карбоні — Перейра, Урбанські, Б’янко, Кір’якопулос — Куррія, Мота — Ганвула.
Запасні: Де Марці, Голліні, Ренсх, Манчіні, Лоренцо Пеллегріні, Абдулхамід, Паредес, Коне, Челік, Дібала, Нельссон, Гурна-Дуат, Салах-Еддін, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Бальданці — Шомуродов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фабіо Мареска (Неаполь, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та Монца.
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Анонс матчу Рома - Монца 24.02.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою Монца (Монца) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 24.02.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Монца (Монца):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Монца та Рома у попередньому футбольному матчі 06.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Nesta, Alessandro розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Монца можна подивитися 24.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Монца, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти Порту - 20.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Монца (Монца)
Рік заснування Монца (Монца): 1912
Країна: Италия
Тренер: Раффаэле Палладино

Минулий поєдинок команди Монца був зіграний проти Лечче - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Монца онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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