Манчестер Сіті - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 23.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 23.02.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 19.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 19.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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