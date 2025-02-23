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Манчестер Сіті - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 лютого 2025, 18:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
7'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
41%
Нічия
28%
Ліверпуль
31%
П1: 2.80 Х: 3.80 П2: 2.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Liverpool FC when Manchester City is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Liverpool FC is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 49-35 in favour of Manchester City.
  • During the last 65 meetings, Manchester City have won 13 times, there have been 23 draws while Liverpool FC have won 29 times. The goal difference is 105-86 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC's last away win against Manchester City was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester City at home) and 1-1 (Liverpool FC at home).
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Liverpool FC in their last 7 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 9-4-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 19 goals. Mohamed Salah has scored 23 times for Liverpool FC.
  • Manchester City have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Liverpool FC in 53% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Liverpool FC wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 58% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester City.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Liverpool FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Manchester City scores 1.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Liverpool FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Liverpool FC is 1.4.
  • Manchester City scores 2.56 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.19 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
9
Перемог
34
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 14:15 Лейтон Орієнт 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.02.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 17:00 Плімут Аргайл 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
41%
Нічия
28%
Ліверпуль
31%
П1: 2.80 Х: 3.80 П2: 2.33
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
45
Khusanov, Abdukodir
82
Lewis, Rico
14
Gonzalez, Nicolas
17
De Bruyne, Kevin
11
Doku, Jeremy
47
Foden, Phil
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
8
Szoboszlai, Dominik
17
Jones, Curtis
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 45
    Khusanov, Abdukodir
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Slot, Arne
Статистика матчу
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
2
Кутові
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
5'
Багато доводиться працювати захисникам обох команд на перших хвилинах. Поки саме оборонці виконують свою роботу краще, ніж нападники.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ентоні Тейлор.
Запасні: Ортега (в), Рейс, Гріліш, Гюндоган, Діаш, Ковачич, Макеті, Нуньєш, Сілва.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Аке, Хусанов, Льюїс — Ніко, Де Брейне (к) — Доку, Фоден, Савіо — Мармуш. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Келлехер (в), Гакпо, Жота, Елліот, Ендо, Кʼєза, Кванса, Нуньєс, Цімікас.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Робертсон, Ван Дейк (к), Конате, Трент — Макаллістер, Гравенберх — Джонс, Собослай, Салах — Діас. Головний тренер — Арне Слот.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 23.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 23.02.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" можна подивитися 23.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 19.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 19.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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