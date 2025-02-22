Лас-Пальмас - Барселона онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Лас-Пальмас має в своєму активі 23 очки і розташовується на сімнадцятій сходинці турнірної таблиці випереджаючи Валенсію у зоні вильоту лише за додатковими показниками. Барселона напередодні туру була другою випереджаючи Реал Мадрид за додатковими показниками, а Атлетіко Мадрид на два очки