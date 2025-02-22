Лас-Пальмас - Барселона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Гран Канария.
Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою "Барселона" (Барселона):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Лас-Пальмас, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Diego и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента
Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Мальорка - 16.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 17.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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