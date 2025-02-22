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Лас-Пальмас - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 лютого 2025, 22:00 - Гран Канария . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Адриан Кордеро Вега
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0 - 0
Оновити
35'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
33%
Нічия
27%
Барселона
40%
П1: 10.20 Х: 6.90 П2: 1.27
Цікаві факти
  • The most common result of matches between UD Las Palmas and FC Barcelona is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with UD Las Palmas playing at home, UD Las Palmas have won 0 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 4 times. The goal difference is 10-4 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 13 meetings, UD Las Palmas have won 1 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 27-9 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against UD Las Palmas (1-0 at home and 2-1 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that UD Las Palmas scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • UD Las Palmas haven't won in their last 7 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 11 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 9 away matches.
  • UD Las Palmas haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Oliver McBurnie has assisted the most goals for UD Las Palmas with 4. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (10).
  • UD Las Palmas have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • UD Las Palmas have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • UD Las Palmas wins 1st half in 15% of their matches, FC Barcelona in 55% of their matches.
  • UD Las Palmas wins 15% of halftimes, FC Barcelona wins 55%.
  • The winner of their last meeting was UD Las Palmas.
  • On their last meeting UD Las Palmas won by 1 goals.
  • When UD Las Palmas leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Las Palmas.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Las Palmas won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • UD Las Palmas scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against UD Las Palmas (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Las Palmas and FC Barcelona is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Las Palmas and FC Barcelona is 0.4.
  • UD Las Palmas scores 1 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.77 goals when playing away (on average).
  • UD Las Palmas have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • UD Las Palmas have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, UD Las Palmas were number 8 in the table with 35 points. Now they are number 17 with 23 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лас-Пальмас
1
Перемог
9
Ігор
7
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.11.2024 - 15:00 Барселона 1 - 2 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
01.03.2018 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 19:30 Мальорка 3 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.01.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 22:30 Валенсія 0 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 15:00 Барселона 1 - 0 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Барселона 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
33%
Нічия
27%
Барселона
40%
П1: 10.20 Х: 6.90 П2: 1.27
Склади команд
1
Cillessen, Jasper
23
Munoz, Alex
3
Marmol, Mika
4
Suarez, Alex
18
Rozada, Viti
29
Essugo, Dario
10
Moleiro, Alberto
21
Bajcetic, Stefan
5
Munoz, Javi
19
Сандро Рамірес
16
Олівер Макберні
25
Войцех Щенсни
23
Kounde, Jules
24
Garcia, Eric
2
Cubarsi, Pau
3
Balde, Alejandro
17
Casado, Marc
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
16
Lopez, Fermín
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 16
    Олівер Макберні
    Форвард
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 21
    Bajcetic, Stefan
    Захисник
  • 5
    Munoz, Javi
  • 19
    Сандро Рамірес
    Форвард
  • 29
    Essugo, Dario
    Півзахисник
  • 23
    Munoz, Alex
    Захисник
  • 3
    Marmol, Mika
    Захисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 18
    Rozada, Viti
  • 1
    Cillessen, Jasper
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Martinez, Diego
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
2
1
Сейви
2
3
Кутові
1
1
Блоковано ударів
35%
Володіння м'ячем
65%
LIVE
Трансляція матчу Лас-Пальмас - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
31'
Кутовий
Кутовий заробили гості і після розіграшу та навісу в бік воріт суперники вибили м'яч
30'
Інфо
Наразі більше м'ячем володіють гравці Барселони, в яких м'яч тримається 61% часу, а в господарів, відповідно, 39%
28'
Небезпечний момент
Майже на кутку чужого карного майданчику Ямаль заробив штрафний і Рафінья завдав прямого удару, але Сіллессен чудово зреагував та забрав м'яч у руки
25'
Небезпечний момент
Непогана атака Амаріллос з переведенням на лівий фланг на Молейро, який обіграв Кунде та пробив з лінії штрафного, але не влучив по воротах
24'
Чергову атаку створили каталонці і Ямаль виконав закидання з правого флангу, але суперники зуміли вибити м'яч
21'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконала Блауграна і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
20'
Рафінья виконав простріл з лівого флангу, але суперники зуміли перевести м'яч за межі поля
18'
М'яч контролюють господарі, але поки, здебільшого, на власній половині поля
15'
Кутовий
Другий поспіль корнер вийшов менш вдалим і після розіграшу та навісу м'яч полетів за межі поля
15'
Кутовий
Кутовий виконали Амаріллос і після навісу на ближню стійку та скидання далі Мармоль пробив з розвороту, але Щенсний перевів м'яч за межі поля
14'
Небезпечний момент
Швидку атаку створили господарі і Рамірес прорвався правим флангом, увійшов у штрафний та пробив у ближній кут, проте Щенсний зумів парирувати удар
12'
Каталонці продовжують грати першим номером і намагаються дістатися воріт суперника
10'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Амаріллос і після навісу суперники вибили м'яч, той прилетів до Віті, який пробив злету, але м'яч полетів повз ворота
6'
Ще один штрафний на чужій половині поля виконали гості і Левандовський вирішив пробивати метрів з 17-20, але відправив м'яч вище воріт
4'
Своєю атакою відповіла Блауграна і при кількох закиданнях в бік воріт удару їм завдати так і не вдалося
2'
Небезпечний момент
Чудову контратаку створили господарі і після навісу з правого флангу Кунде вибив м'яч, а після відскоку м'яч опинився в Макберні, який пробив з лінії штрафного і Щенсний зумів парирувати удар
2'
Стандарт на чужій половині поля виконали каталонці і після закидання в штрафний м'яч опинився в руках Сіллессена
1'
Свисток
Адріан Кордеро Вега дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Адріан Кордеро Вега
Головний тренер Барселони: Ганзі Флік
На лаві запасних: Араухо, Віктор, Гаві, де Йонг, Кокен, Мартінес, Мартін, Ольмо, Пенья, Торре, Торрес, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-2-3-1): Щенсний - Бальде, Кубарсі, Гарсія, Кунде - Педрі, Касадо - Рафінья, Лопес, Ямаль - Левандовський
Головний тренер Лас-Пальмасу: Сержіу Вієра Гарсія
На лаві запасних: Герцог, Горкаш, Кампанья, Луаодіс, Мата, Пеццолесі, Рамірес, Фустер, Мартінес
Інфо
Стартовий склад Лас-Пальмасу (4-1-4-1): Сіллессен - Муньйос, Мармоль, Алекс Суарес, Віті - Ессуго - Молейро, Байчетич, Хав'єр Муньйос, Рамірес - Макберні
Напередодні матчу Лас-Пальмас має в своєму активі 23 очки і розташовується на сімнадцятій сходинці турнірної таблиці випереджаючи Валенсію у зоні вильоту лише за додатковими показниками. Барселона напередодні туру була другою випереджаючи Реал Мадрид за додатковими показниками, а Атлетіко Мадрид на два очки
Поєдинок пройде у Лас-Пальмасі на Естадіо Гран Канарія та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 25-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Лас-Пальмас прийме у гостях Барселону
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Анонс матчу Лас-Пальмас - "Барселона" 22.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 22.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Лас-Пальмас, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Diego и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лас-Пальмас - "Барселона" можна подивитися 22.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Лас-Пальмас - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Мальорка - 16.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 17.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Лас-Пальмас - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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