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Реал - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 лютого 2025, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Реал
52%
Нічия
24%
Жирона
24%
П1: 1.28 Х: 6.00 П2: 9.50
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 3 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 16-8 in favour of Real Madrid.
  • During the last 11 meetings, Real Madrid have won 7 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 32-16 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Girona FC (4-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Girona FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Girona FC have lost 3 away matches in a row.
  • Girona FC haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 9-1-1.
  • Jude Bellingham has assisted the most goals for Real Madrid with 6. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 56 points. Now they are number 10 with 31 points.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 46% of their matches, Girona FC in 33% of their matches.
  • Real Madrid wins 46% of halftimes, Girona FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Girona FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Girona FC won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Girona FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Girona FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Madrid scores 2.73 goals when playing at home and Girona FC scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
7
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 17:15 Атлетік 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Жирона П
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Реал
52%
Нічия
24%
Жирона
24%
П1: 1.28 Х: 6.00 П2: 9.50
LIVE
Трансляція матчу Реал - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Гільєрмо Квадра Фернандес
Головний тренер Жирони: Мітчел Санчес
На лаві запасних: Артур Мело, Аспрілья, Міовскі, Місехой, Порту, Руїс, Соліс Ромеро, Стуані, Франсес, Хуан Карлос, Хуанпе, Хіль
Інфо
Стартовий склад Жирони (3-4-1-2): Гассаніга - Блінд, Крейчі, Лопес - Гутьєррес, Мартін, Ромеу, Мартінес - ван де Бек - Данжума, Циганков
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Вальверде, Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Ендрік, Камавінга, Лунін, Рюдігер, Себальйос, Фран
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Куртуа - Менді, Алаба, Асенсіо, Васкес - Чуамені, Модрич - Вінісіус Жуніор, Діас, Родріго - Мбаппе
Напередодні матчу Реал Мадрид займає третю сходинку турнірної таблиці відстаючи від Атлетіко Мадрид на два бали, а від Барселони - на три, але лідери провели свої поєдинки поточного туру. Жирона наразі одинадцята відстаючи від лідера на 23 очки, а від зони єврокубків на чотири
Поєдинок пройде у Мадриді на Сантьягу Барнабеу та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 25-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Реал Мадрид прийме у гостях Жирону
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Анонс матчу Реал - Жирона 23.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 23.02.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Жирона можна подивитися 23.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 19.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 14.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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