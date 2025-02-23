Реал - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Жирона 23.02.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 23.02.2025

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 19.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 14.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

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