Челсі - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Саутгемптон" 25.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 25.02.2025

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Рубен Сельес



Минулий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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