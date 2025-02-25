  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Саутгемптон Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 лютого 2025, 22:15 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Bramall, Thomas
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
23'
Саутгемптон
Саутгемптон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
32%
Саутгемптон
32%
П1: 1.23 Х: 7.00 П2: 11.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Southampton FC when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 12 times, there have been 7 draws while Southampton FC have won 5 times. The goal difference is 40-27 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 50 meetings, Chelsea FC have won 29 times, there have been 11 draws while Southampton FC have won 10 times. The goal difference is 97-51 in favour of Chelsea FC.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Southampton FC scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's away record this season: 1-2-10.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 14 goals. Joe Aribo has scored 3 times for Southampton FC.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Mateus Fernandes is Southampton FC's biggest assister (3).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (8) than any other player at Chelsea FC. Flynn Downes has collected 9 for Southampton FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 35 points. Now they are number 6 with 43 points.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 48% of their matches, Southampton FC in 30% of their matches.
  • Chelsea FC wins 48% of halftimes, Southampton FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 4 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Southampton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Southampton FC won 2, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 2.6 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Southampton FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Southampton FC is 2.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Chelsea FC scores 2.79 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Chelsea FC have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
14
Перемог
26
Ігор
5
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі П
Показати більше
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Ньюкасл П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
32%
Саутгемптон
32%
П1: 1.23 Х: 7.00 П2: 11.00
Склади команд
12
Jorgensen, Filip
3
Cucurella, Marc
6
Colwill, Levi
4
Adarabioyo, Tosin
27
Gusto, Malo
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
19
Sancho, Jadon
20
Palmer, Cole
7
Neto, Pedro
18
Крістофер Нкунку
30
Ramsdale, Aaron
14
Bree, James
37
Bella-Kotchap, Armel
7
Aribo, Joe
16
Sugawara, Yukinari
8
Smallbone, William
4
Downes, Flynn
2
Кайл Уокер-Пітерс
18
Fernandes, Mateus
32
Onuachu, Paul
20
Sulemana, Kamaldeen
Стартовий склад
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 32
    Onuachu, Paul
    Форвард
  • 20
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 16
    Sugawara, Yukinari
  • 8
    Smallbone, William
    Півзахисник
  • 4
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 14
    Bree, James
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 7
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Иван Юрич
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
66%
Володіння м'ячем
34%
Удари повз
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Саутгемптон"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
20'
Небезпечний момент
Палмер у пів колі перед штрафним отримав передачу Енцо з глибини, після чого пробив невдало повз ліву стійку.
16'
Саутгемптон тримає м'яч на власній половині.
13'
Удар Онуачу з правого флангу штрафного з передачі Смоллбоуна полетів над воротами.
10'
Подача Санчо з правого флангу була невдалою.
8'
Челсі тримає м'яч у центрі поля.
7'
Подачу з правого флангу Тосін перевів у дальній аут перед Онуачу.
5'
Сулемана випустив за лицьову м'яч на швидкості на лівому фланзі штрафного в боротьбі проти Тосіна.
3'
Початок матчу за Челсі в плані контролю над м'ячем.
1'
Фол у центрі поля від Даунса проти Кайседо.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Челсі переміг 5:1.
Запасні: Маккарті, Стівенс, Гарвуд-Белліс, Вуд, Меннінг, Веллінгтон, Гренбек, Діблінг, Арчер.
Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Белла-Котчап, Арібо — Сугавара, Даунс, Смоллбоун, Вокер-Пітерс — Фернандеш — Сулемана, Онуачу.
Запасні: Санчес, Ачімпонг, Фофана, Джеймс, Семюелс-Сміт, Амугу, Дьюзбері-Голл, Джордж, Меука.
Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Нкунку.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Саутгемптон іде останнім із 2 перемогами, 3 нічиїми та 21 поразками — 9 очок.
Інфо
Челсі йде сьомим із 12 перемогами, 7 нічиїми та 7 поразками — 43 очки.
Томас Бремолл (Шеффілд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Саутгемптон.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Антальяспор Антальяспор 1 Бешикташ Бешикташ 2 Завершено 22:15 - Вчора Порту Порту 1 Віторія Віторія 1 Завершено 22:00 - Вчора Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 3 Завершено 22:00 - Вчора Севілья Севілья 1 Мальорка Мальорка 1 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 4 Монца Монца 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 35 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - "Саутгемптон" 25.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 25.02.2025
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Саутгемптон" можна подивитися 25.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Минулий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.