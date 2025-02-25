Ліверпуль - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 22:15
Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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