Ліверпуль - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Ліверпуль продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю маючи в своєму активі 64 очки та випереджаючи найближчого переслідувача - Арсенал, на одинадцять балів. Ньюкасл Юнайтед наразі шостий відстаючи від свого сьогоднішнього суперника на 20 очок, а від зони Ліги чемпіонів всього на два бали