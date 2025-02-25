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Ліверпуль - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 лютого 2025, 22:15 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
26%
Ньюкасл
35%
П1: 1.50 Х: 4.75 П2: 5.50
Цікаві факти
  • During the last 30 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 24 times, there have been 5 draws while Newcastle United have won 1 times. The goal difference is 73-27 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 60 meetings, Liverpool FC have won 36 times, there have been 13 draws while Newcastle United have won 11 times. The goal difference is 124-65 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last away win against Liverpool FC was in 1994.
  • Last season Liverpool FC won both games against Newcastle United (4-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Liverpool FC have won 5 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Newcastle United in their last 29 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 9-2-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 24 goals. Alexander Isak has scored 19 times for Newcastle United.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 15. Jacob Murphy is Newcastle United's biggest assister (7).
  • Liverpool FC wins 1st half in 53% of their matches, Newcastle United in 51% of their matches.
  • Liverpool FC wins 53% of halftimes, Newcastle United wins 51%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Newcastle United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Newcastle United won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.6 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 1.
  • Liverpool FC scores 2.41 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
15
Перемог
26
Ігор
3
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.02.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 17:00 Плімут Аргайл 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 16:00 Ньюкасл 4 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 19:45 Бірмінгем Сіті 2 - 3 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Фулгем П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
26%
Ньюкасл
35%
П1: 1.50 Х: 4.75 П2: 5.50
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Кріс Кавана
Головний тренер Ньюкасл Юнайтед: Едді Хоу
На лаві запасних:
Інфо
Стартовий склад Ньюкасл Юнайтед ():
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних:
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля ():
Напередодні матчу Ліверпуль продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю маючи в своєму активі 64 очки та випереджаючи найближчого переслідувача - Арсенал, на одинадцять балів. Ньюкасл Юнайтед наразі шостий відстаючи від свого сьогоднішнього суперника на 20 очок, а від зони Ліги чемпіонів всього на два бали
Поєдинок пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 22:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Ньюкасл Юнайтед
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Анкарагюджю Анкарагюджю 1 Аланияспор Аланияспор 1 Завершено 02:30 - Сьогодні Бока Хуніорс Бока Хуніорс 2 Альянса Ліма Альянса Ліма 1 Завершено 22:30 - Вчора Барселона Барселона 4 Атлетіко Атлетіко 4 Завершено 22:15 - Вчора Челсі Челсі 4 Саутгемптон Саутгемптон 0 Завершено 22:00 - Вчора Анже Анже 1 Реймс Реймс 1

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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" 26.02.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" можна подивитися 26.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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