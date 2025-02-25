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Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 лютого 2025, 21:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Саймон Хупер
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
6'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
35%
Нічия
35%
Евертон
30%
П1: 1.96 Х: 3.60 П2: 3.66
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Brentford FC have won 2 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 13-8 in favour of Everton FC.
  • Last season Everton FC won both games against Brentford FC (1-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brentford FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 15 goals. Iliman Ndiaye has scored 6 times for Everton FC.
  • Brentford FC wins 1st half in 31% of their matches, Everton FC in 31% of their matches.
  • Brentford FC wins 31% of halftimes, Everton FC wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Brentford FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 0, Everton FC won 3, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Brentford FC scores 0.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Everton FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Everton FC is 0.8.
  • Brentford FC scores 1.91 goals when playing at home and Everton FC scores 0.91 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
2
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Евертон 0 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 4 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
35%
Нічия
35%
Евертон
30%
П1: 1.96 Х: 3.60 П2: 3.66
Склади команд
1
Flekken, Mark
23
Lewis-Potter, Keane
5
Pinnock, Ethan
22
Collins, Nathan
20
Ajer, Kristoffer
27
Janelt, Vitaly
18
Yarmoliuk, Yehor
7
Schade, Kevin
24
Damsgaard, Mikkel
19
Mbeumo, Bryan
11
Wissa, Yoane
1
Джордан Пікфорд
15
O'Brien, Jake
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa Gana
29
Lindstrom, Jesper
24
Alcaraz, Carlos
11
Джек Гарісон
14
Beto
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 7
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 18
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 14
    Beto
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 24
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Трансляція
1'
Небезпечний момент
Льюїс-Поттер до м'яча приклався здалеку - поруч зі штангою, Пікфорд не очікував!
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Евертон": Пікфорд, О'Браєн, Тарковскі (к), Брантуайт, Миколенко, Гана, Гарнер, Алькарас, Ліндстрем, Харрісон, Бету
Інфо
"Брентфорд": Флеккен, Айєр, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер, Янельт, Ярмолюк, Дамсгор, Шаде, Мбеумо, Вісса
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Сьогодні ввечері в рамках 27-го туру 11-та команда першості, «Брентфорд» (37 очок), приймає «Евертон» (14-й рядок, 31 заліковий пункт). Зустрічаються команди двох українців - Єгора Ярмолюка та Віталія Миколенка.
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Анонс матчу Брентфорд - Евертон 26.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Евертон можна подивитися 26.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Лестер Сіті" - 21.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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