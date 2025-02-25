Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь між Брентфорд (Брентфорд) та командою Евертон (Ливерпуль):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Лестер Сіті" - 21.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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