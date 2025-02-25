Брентфорд - Евертон онлайн трансляція матчу

25.02.2025 в 19:33 Брентфорд – Евертон. Анонс та прогноз матчу 27-го туру АПЛ на 26.02.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Брентфордом" та "Евертоном" у рамках чемпіонату Англії