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Ноттінгем Форест - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 лютого 2025, 21:30 - Сити Граунд
Головний суддя: Энди Медли
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
6'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
37%
Нічия
33%
Арсенал
30%
П1: 3.80 Х: 3.50 П2: 1.96
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 4 times. The goal difference is 13-11 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 17 meetings, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 34-14 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Nottingham Forest (2-1 at home and 2-1 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Nottingham Forest haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 18 goals. Kai Havertz has scored 9 times for Arsenal FC.
  • Anthony Elanga has assisted the most goals for Nottingham Forest with 8. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 17 in the table with 20 points. Now they are number 3 with 47 points.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 36% of their matches, Arsenal FC in 55% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 36% of halftimes, Arsenal FC wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Arsenal FC won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Nottingham Forest scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Arsenal FC is 1.
  • Nottingham Forest scores 1.44 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
2
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 16:00 Ньюкасл 4 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок Англії 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Эксетер Сити 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 7 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
37%
Нічия
33%
Арсенал
30%
П1: 3.80 Х: 3.50 П2: 1.96
Склади команд
26
Sels, Matz
7
Williams, Neco
5
Murillo
31
Нікола Міленковіч
34
Aina, Ola
8
Anderson, Elliot
16
Dominguez, Nicolas
14
Каллум Хадсон-Одой
10
Gibbs-White, Morgan
21
Elanga, Anthony
11
Wood, Chris
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
8
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
53
Nwaneri, Ethan
23
Мікель Меріно
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 8
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 5
    Murillo
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 34
    Aina, Ola
  • 26
    Sels, Matz
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
ЖК
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Кутові
1
Трансляція
4'
Жовта картка
Подача стандарту з правого флангу від господарів завершилась фолом, після чого Міленкович завадив Габріелу швидко ввести м'яч у гру.
3'
Жовта картка
Калафіорі на лівому фланзі оборони руками хапав Одої.
1'
Ноттінгем тримає м'яч на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Арсенал — 3:0.
Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Зінченко, Тірні, Парті, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Кабія.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Жоржиньо, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.
Запасні: Геннессі, Морато, Сангаре, Авонії, Морено, Жота, Єйтс, Соса, Болі.
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес, Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Арсенал іде другим із 15 перемогами, 8 нічиїми та 3 поразками — 53 очки.
Інфо
Ноттінгем Форест іде третім із 14 перемогами, 5 нічиїми та 7 поразками — 47 очок.
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сіті Граунд (Ноттінгем, Англія) зіграють Ноттінгем Форест та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - Арсенал 26.02.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Арсенал можна подивитися 26.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ньюкасл" - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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