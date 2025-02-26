Ноттінгем Форест - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сити Граунд.
Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Арсенал (Лондон):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ньюкасл" - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
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