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Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 лютого 2025, 21:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Жарред Жилле
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
6'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
30%
П1: 3.66 Х: 4.33 П2: 1.80
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 19 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 45-35 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 63 meetings, Tottenham Hotspur have won 31 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 23 times. The goal difference is 94-92 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 0-2 (Tottenham Hotspur at home) and 3-3 (Manchester City at home).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • James Maddison is Tottenham Hotspur's top scorer with 9 goals. Erling Haaland has scored 19 times for Manchester City.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 5 in the table with 47 points. Now they are number 12 with 30 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 37% of their matches, Manchester City in 49% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 37% of halftimes, Manchester City wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 4 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 56% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Tottenham Hotspur.
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Manchester City won 2, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 1.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.11 goals when playing at home and Manchester City scores 2.24 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Тоттенхем
12
Перемог
31
Ігор
16
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 19:35 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 14:15 Лейтон Орієнт 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
30%
П1: 3.66 Х: 4.33 П2: 1.80
Склади команд
1
Vicario, Guglielmo
13
Udogie, Destiny
4
Danso, Kevin
14
Gray, Archie
23
Porro, Pedro
10
Maddison, James
30
Родріго Бентанкур
15
Bergvall, Lucas
28
Odobert, Wilson
11
Tel, Mathys Henri
22
Johnson, Brennan
31
Едерсон
27
Nunes, Matheus
45
Khusanov, Abdukodir
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
14
Gonzalez, Nicolas
8
Матео Ковачіч
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 28
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 11
    Tel, Mathys Henri
    Форвард
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 15
    Bergvall, Lucas
    Півзахисник
  • 13
    Udogie, Destiny
    Захисник
  • 4
    Danso, Kevin
  • 14
    Gray, Archie
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 1
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 45
    Khusanov, Abdukodir
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
5'
Гості поки що не можуть знайти свою гру. Занадто багато помиляються футболісти "Ман Сіті".
2'
Господарі поля активно розпочали зустріч. Одобер з вигідної позиції вирішив не пробивати по воротам і втратив м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ман Сіті" (стартовий склад): Едерсон - Ніко, Гвардіол, Доку, Діаш, Ковачич, Нунес, Савіньйо, Хусанов, Мармуш, Голанд
Інфо
"Тоттенгем" (стартовий склад): Вікаріо - Бентанкур, Бергвалль, Грей, Данзо, Джонсон, Меддісон, Одобер, Порро, Тель, Удогі
Дуже інтригуюче протистояння в рамках 27-го туру ПЛ на нас очікує. "Тоттенгем" прийматиме "Ман Сіті". Гра розпочнеться о 21:30. Запрошуємо вас на текстову трансляцію.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" 26.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 26.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ипсвич Таун - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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