Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" 26.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 26.02.2025

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ипсвич Таун - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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