Карпати - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - ЛНЗ 28.02.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 28.02.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Карпати у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Динамо - 23.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Рух - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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