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Карпати - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 лютого 2025, 18:00 - Украина . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
40%
Нічия
27%
ЛНЗ
33%
Цікаві факти
  • In Premier League, Karpaty Lviv have 4 successive home wins.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Karpaty Lviv have won 4 home matches in a row.
  • Karpaty Lviv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 1-3-5.
  • Ambrosiy Chachua is Karpaty Lviv's top scorer with 5 goals. Muharrem Jashari has scored 4 times for LNZ Cherkasy.
  • Denis Miroshnichenko has assisted the most goals for Karpaty Lviv with 4. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (4).
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 46% of their matches, LNZ Cherkasy in 18% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 46% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 18%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than LNZ Cherkasy.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy have lost just 0 of their last 3 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Karpaty Lviv won 0, LNZ Cherkasy won 2, 1 draws.
  • Karpaty Lviv scores 1 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 2.33 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and LNZ Cherkasy is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and LNZ Cherkasy is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Karpaty Lviv scores 1.93 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Karpaty Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 14:00 ЛНЗ 4 - 1 Завершено Карпати
Перша ліга України 2024
22.04.2023 - 17:00 Карпати 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Друга ліга України 2021/2022
27.08.2021 - 18:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
40%
Нічия
27%
ЛНЗ
33%
LIVE
Трансляція матчу Карпати - ЛНЗ
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Ігор Пасхал.
Запасні: Кемкін (в), Киричок, Невес, Квасниця, Клименко, Чабан, Танда, Костенко, Полегенько, Шах.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кінарейкін — Мірошніченко (к), Стецьков, Педрозо, Сич — Альварес — Чачуа, Очеретько — Бруніньйо, Краснопір, Підлепенець. Головний тренер — Владислав Лупашко.
Запасні: Самойленко (в), Пеньков (в), Саліху, Каплієнко, Нонікашвілі, Авагімян, Бойко, Топалов, Наумець, Халайла, Якименко, Ассінор.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря — Танковський, Кушніренко — Ейнел, Тілль (к), Пасіч — Момо. Головний тренер — Роман Григорчук.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 19-го туру УПЛ Карпати – ЛНЗ.
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Ворскла Ворскла 1 Динамо Динамо 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Оболонь Оболонь 0 Полісся Полісся 0 Завершено 22:45 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Спортинг Спортинг 1 Завершено 22:00 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 2 Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Завершено 21:45 - Вчора Болонья Болонья 2 Мілан Мілан 1

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Анонс матчу Карпати - ЛНЗ 28.02.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 28.02.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Карпати у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - ЛНЗ можна подивитися 28.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Динамо - 23.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Рух - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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