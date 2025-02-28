Карпати - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Матч між командою Карпати (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.
Дата проведення матчу: 28.02.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Карпати у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина
Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Динамо - 23.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Рух - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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