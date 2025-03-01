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Зоря - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 березня 2025, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
43%
Нічия
30%
Рух
26%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 3 draws while FC Rukh Lviv have won 3 times. The goal difference is 12-9 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Zorya Lugansk at home) and 2-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 43% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 4-0-4.
  • FC Rukh Lviv's away record this season: 2-5-2.
  • Petar Micin is FC Zorya Lugansk's top scorer with 5 goals. Yaroslav Karabin has scored 5 times for FC Rukh Lviv.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's biggest assister (3).
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 40% of their matches, FC Rukh Lviv in 33% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 40% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 1, FC Rukh Lviv won 3, 1 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Rukh Lviv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
4
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
43%
Нічия
30%
Рух
26%
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Рух
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Запасині Руху: Вановський, Кітела, Лях, Руніч, Притула, Едсон, Підгурський, Климчук, Алмазбеков, Фал, Тлумак
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбик, Дідик, Холод, Ременяк, Роман, Горін, Рябов, Пастух, Карабін, Погорілий
Інфо
Запасні Зорі: Турбаєвський, Мацапура, Кірюханцев, Ескінія, Дришлюк, Кораблін, Вакула, Василець, Горбач
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Джордан, Башич, Тронтель, Жуніор, Попара, Яцик, Білоцерківець, Мічин, Будківський
У Руху - 7-е місце та 23 набрані бали
Зоря йде на 10-му місці в таблиці, маючи в активі 22 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 і пройде у Києві. Судитиме гру Дмитро Панчишин
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 19-го туру УПЛ, в якому Зоря прийме Рух
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Останні матчі
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Анонс матчу Зоря - Рух 02.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 02.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Рух (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Зоря у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Рух можна подивитися 02.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти ЛНЗ - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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