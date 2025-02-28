Шахтар - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - ФК Олександрія 01.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.03.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Шахтар у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Лівий Берег - 24.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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