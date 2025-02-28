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Шахтар - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 березня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
24%
ФК Олександрія
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Oleksandriya when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Oleksandriya is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 9 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 2 times. The goal difference is 23-12 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 31 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 20 times, there have been 7 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 56-32 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Oleksandriya (2-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 7-1-1.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, FC Oleksandriya in 32% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, FC Oleksandriya wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 2, FC Oleksandriya won 1, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Oleksandriya is 3.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.45 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.47 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 17 points. Now they are number 2 with 41 points.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
18
Перемог
30
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 12:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.02.2025 - 16:05 Шахтар 3 - 1 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.02.2025 - 14:30 Шахтар 3 - 0 Завершено Zimbru Chisinau В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
24%
ФК Олександрія
33%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Головний тренер Олександрії: Руслан Ротань
На лаві запасних: Долгий, Ковалець, Кулаков, Тео Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Матеус, Смирний, Макаренко
Інфо
Стартовий склад Олександрії (4-1-4-1): Єрмаков - Мартинюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжний - Теді Цара, Шепелєв, Мишньов, Безерра - Філіппов
Головний тренер Шахтар Донецьк: Маріно Пушич
На лаві запасних: Фесюн, Арройо, Марлон, Егіналду, Судаков, Азров, Грам, Кауан, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина
Інфо
Стартовий склад Шахтар Донецьк (4-1-4-1): Різник - Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас - Назарина - Кевін, Криськів, Бондаренко, Швед - Траоре
Напередодні поєдинку команди займають сусідні сходинки турнірної таблиці. Шахтар маючи 36 очок займає третю сходинку і відстає ві Олександрії на п'ять балів, маючи гру в запасі. В той же час Олександрія відстає від Динамо Київ на шість очок, але має гру в запасі, порівняно з киянами
Поєдинок пройде у Львові на Арені Львів та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції центрального матчу 19-го туру Прем'єр-ліги, в якому Шахтар Донецьк прийме у гостях Олександрію
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Анонс матчу Шахтар - ФК Олександрія 01.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Шахтар у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - ФК Олександрія можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Лівий Берег - 24.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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