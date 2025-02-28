Оболонь - Полісся онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 28.02.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Оболонь у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Полісся можна подивитися 28.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 23.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Інгулець - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.