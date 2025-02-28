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Оболонь - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 лютого 2025, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Оболонь
Киев
0 - 0
Оновити
перерыв
Полісся
Житомир
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Хід матчу
4' Maisuradze, Giorgi
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
28%
Нічия
32%
Полісся
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 3 times, there have been 1 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 1 times. The goal difference is 6-2 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • During the last 10 meetings, FC Obolon Kyiv have won 6 times, there have been 1 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 3 times. The goal difference is 13-10 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • FC Polissya Zhytomyr's last away win against FC Obolon Kyiv was in 2020.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Obolon Kyiv at home) and 2-0 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Obolon Kyiv have not lost to FC Polissya Zhytomyr in their last 4 encounters.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv's home record this season: 1-3-4.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 25% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 4 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 2, FC Polissya Zhytomyr won 2, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.6 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 1.2.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.59 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
6
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полісся 2 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Полісся
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся П
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Головні події
4'
Maisuradze, Giorgi
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
28%
Нічия
32%
Полісся
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Marchenko, Denis
    Воротар
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 79
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 31
    Maisuradze, Giorgi
    Захисник
    4
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 60
    Melnychenko, Maksym
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 9
    Batista, Facundo
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Ashur, Imad
Статистика матчу
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
43'
Небезпечний момент
І знову непогана комбінація від Оболоні, Бичека вивели на удар метрів з 13-ти, але встиг хтось із захисників всунути ногу під удар...
42'
А ось Майсурадзе сьогодні не подобається... Ось із флангу робив навіс і кудись за лицьову м'яч полетів
41'
Небезпечний момент
Ух, майже з нічого момент у Батісти! Після помилки оборонця Оболоні форвард не роздумуючи дав з гострого кута, але Марченко рятує!
40'
Ух, хороша атака Оболоні, але гострий пас із флангу все-таки Віале встиг нейтралізувати
39'
Інфо
3:6 за ударами у нас на користь Полісся, і 1:2 - за ударами у площину
37'
Небезпечний момент
І знову момент у Гуцуляка - після навісу зі штрафного знову пробивав головою, але Марченко тягне удар у ближній кут!
35'
Полісся зараз більше з м'ячем. Ну а ідея Оболоні - забрали м'яч, одразу дальній пас уперед!
34'
Кіпер Оболоні Марченко поки що приємне враження створює. За грою ногами - так точно, впевнено діє у свої 18 років
32'
Віале віддав дальню передачу кудись зовсім не туди. Навіть незрозуміло, куди хотів... Забагато помилок у гравців Полісся
29'
Багато у нас боротьби, суддя дає боротися, не свистить дрібні стики
28'
Кутовий
А ось кутовий для господарів - після навісу другим темпом Блізніченко пробив метрів з 23-х, але мимо
26'
Небезпечний момент
У ось це момент у Полісся! Назаренко ідеально вирізав з флангу на Гуцуляка, той намагався пробити головою, але тільки чиркнув по м'ячу! А позиція була забійна!
24'
Михайличенко прорвався флангом, намагався обігратися з Андрієвським у стінку, але той не зрозумів партнера
22'
Назаренко на газоні, лікарі на полі. Але здається, все нормально з Олександром
21'
Майсурадзе з флангу або так вішав, або бив. Іноді такі метелики залітають, але не сьогодні
19'
Оболонь зараз навіть активніший вигляд має, намагаються господарі грати в атаку. Ось Бичек пробив головою після навісу - повз. А момент був дуже непоганий
18'
Тарануха ось стрельнув метрів з 25-ти, але після рикошету м'яч просто прикотився до Волинця
17'
Андрієвський по нозі Стасюка зіграв. Вибачився, обійшлося без жовтої
15'
А ось Гуцуляк загострив - змістився з флангу, пробив, але Марченко правильно вибрав позицію
14'
Кутовий
Кутовий для Оболоні. Довго готувалися господарі, але впевнено Полісся відбилося після навісу від Черненка
12'
Майсурадзе постраждав, тримається за ногу...
11'
А Марченко, кіпер Оболоні, виходь навіть до центру поля, щоб обігратися зі своїми захисниками
9'
Ось Батіста б'є головою після подачі з флангу. Слабо, та й неточно
8'
Загалом, досить спокійний початок у нас, поки що без моментів
6'
Є й фан-група Полісся на трибунах, доїхали і заряджають хлопці
5'
Жовта картка
Майсурадзе на фланзі підніжкою прийняв Суханова - перша жовта у нас у матчі
4'
Ну а Полісся на старті більше володіє м'ячем, але якось все сумбурно поки що
2'
Оболонь огризнулася контратакою - Ільїн протягнув м'яч і після боротьби завалився у штрафному. Реф відразу показує, що пенальті не дасть
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Полісся: Кудрик, Сунцов, Безкоровайний, Матич, Тейлор, Бітон, Йосефі, Караман, Перейра Гонсалвеш, Пайшао, Лєднєв
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець, Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко, Крушинський, Андрієвський, Гуцуляк, Назаренко, Батиста
Інфо
Запасні Оболоні: Федорівський, Рибка, Прокопенко, Ломницький, Курко, Мороз, Слободян, Устименко, Теслюк, Юшко, Корх, Фещенко
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Близниченко, Вітенчук, Черненко, Тарануха, Ільїн, Бичек
У Оболоні 12-та позиція в таблиці та 17 набраних очок
Полісся йде на 5-му місці в таблиці, маючи в активі 30 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Роман Блавацький!
Добрий день усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 19-го туру УПЛ, в якому Оболонь прийме Полісся
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Анонс матчу Оболонь - Полісся 28.02.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 28.02.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Оболонь у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Полісся можна подивитися 28.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 23.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Інгулець - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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