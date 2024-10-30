Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 28.02.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Динамо у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Оболонь - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Карпати - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
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