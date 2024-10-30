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Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 лютого 2025, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
9'
Динамо
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
33%
Нічия
18%
Динамо
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 2 times, there have been 7 draws while FC Dynamo Kyiv have won 11 times. The goal difference is 43-17 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 43 meetings, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 12 draws while FC Dynamo Kyiv have won 27 times. The goal difference is 80-30 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2012.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Vorskla Poltava (2-0 at home and 5-1 away).
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 10 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 5 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 5 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 5-2-0.
  • Samson Iyede is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Vladyslav Vanat has scored 10 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (4) than any other player at FC Vorskla Poltava. Denys Popov has collected 3 for FC Dynamo Kyiv.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 7 in the table with 23 points. Now they are number 12 with 16 points.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 14% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 50% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 14% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 0, FC Dynamo Kyiv won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 1.8.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.93 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.88 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
31
Ігор
23
Перемог
Динамо
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 15:00 Динамо 1 - 0 Завершено Петрокуб В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.02.2025 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершено Esbjerg fB В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
06.02.2025 - 16:00 Динамо 3 - 2 Завершено Шкендія В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершено РФШ В
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
33%
Нічия
18%
Динамо
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 8
    Avdyli, Milot
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 10
    Владислав Кулач
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 17
    Salabay, Anton
    Форвард
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 76
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 18
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
7'
Небезпечний момент
Нещерет забрав дальній удар Кане в зоні перед штрафним із відскоку подачі з лівого флангу.
6'
Небезпечний момент
Михавко на ближній головою завершив подачу Піхальонка із штрафного з правого флангу, але пробив над воротами.
4'
Закинули м'яч у офсайд на Ваната на правий фланг атаки.
2'
Полтавці тримають м'яч у центрі поля.
1'
Ярмоленка в центрі поля збив Скляр.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Саленко, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Запасні: Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук, Ндукве, Островський, Нестеренко, Ієде, Фернан.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Скляр, Челядін, Салабай — Авдилі, Кулач.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі та 1/8 фіналу Кубка України перемогло Динамо — 3:1 та 2:1 відповідно.
Інфо
Динамо йде першим із 14 перемогами, 4 нічиїми — 46 очок.
Інфо
Ворскла йде тринадцятою з 4 перемогами, 4 нічиїми та 10 поразками — 16 очок.
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють полтавська Ворскла та Динамо Київ.
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Анонс матчу Ворскла - Динамо 28.02.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 28.02.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Динамо у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Динамо можна подивитися 28.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Оболонь - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Карпати - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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