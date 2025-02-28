Інгулець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Кривбас 01.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 01.03.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Інгулець у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Полісся - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Верес - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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