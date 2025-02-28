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Інгулець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 березня 2025, 13:00 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Zadyran, Serhii
Інгулець
Петрово
Матч перенесено
Кривбас
Кривой Рог
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
39%
Кривбас
26%
Цікаві факти
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Ingulets Petrove have won 4 home matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 5 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 8 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Oleksandr Pyatov has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Denys Kuzyk is FC Kryvbas Kriviy Rih's biggest assister (2).
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 21% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 32% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 21% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 3 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Ingulets Petrove won 0, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 2 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.67 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.67.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.43 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
39%
Кривбас
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 3
    Dykhtyaruk, Oleksandr
    Захисник
  • 17
    Vitaliy, Katrych
    Захисник
  • 4
    Dubiley, Vitaly
    Захисник
  • 21
    Benedyuk, Artem
    Захисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 6
    Losenko, Ivan
    Півзахисник
  • 42
    Gadzhuk, Ilya
    Півзахисник
  • 9
    Pushkarov, Oleh
    Півзахисник
  • 99
    Kyslenko, Sergiy
    Форвард
  • 30
    Makhankov, Volodymyr
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 27
    Amoroso Dos Santos, Matteo Amaral
    Форвард
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Василий Кобин
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Оскільки в Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу, матч розпочнеться пізніше.
Інфо
Арбітр — Сергій Задиран.
Запасні: Жилкін (в), Жовтенко, Меленчук, Могильний, Пʼятов, Сад, Свистун, Скороход, Фарасеєнко, Чабан.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук (к) — Дубілей, Діхтярук, Малиш, Катрич — Гаджук — Бенедюк, Волохатий, Лосенко, Пушкарьов — Кисленко. Головний тренер — Василь Кобін.
Запасні: Кліщук (в), Омельченко (в), Задерака, Каменський, Кожушко, Конате, Луньов, Мендоса, Ндомбасі, Плічко, Шевченко.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков — Дібанго, Романчук, Вілівальд, Понєдєльнік — Хомченовський (к) — Микитишин, Іліч, Аморозо, Кузик — Соса. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду УПЛ між Інгульцем і Кривбасом.
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Анонс матчу Інгулець - Кривбас 01.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 01.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Інгулець у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Кривбас можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Полісся - 22.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Верес - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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