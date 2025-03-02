Верес - Колос онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Гагно зрівнює рахунок! Краснічі з центра поля виконав закидання на правий фланг на Третьякова, той виконав простріл і м'яч долетів до Гагно в район одинадцятиметрової позначки, звідки Ніка в один дотик пробив і після рикошету м'яч залетів у сітку воріт! Рахунок знову стає рівним - 1:1