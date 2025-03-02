Верес - Колос онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 02.03.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Колос (Ковалевка):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Верес у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Верес - Колос можна подивитися 02.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Кривбас - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Чорноморець - 21.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Слідкуйте за результатами матчу Верес - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.