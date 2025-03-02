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Верес - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 березня 2025, 18:00 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Верес
Ровно
1 - 1
Оновити
42'
Колос
Ковалевка
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Хід матчу
6' Ilir, Krasnichy 19' Kutsia, Giorgi 31' Gagnidze, Nika
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Верес
38%
Нічия
31%
Колос
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and Kolos Kovalivka is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Veres Rivne have won 1 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 7 times. The goal difference is 14-5 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season Kolos Kovalivka won both games against Veres Rivne (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Veres Rivne scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 2-5-3.
  • Vladislav Sharay has more yellow cards (5) than any other player at Veres Rivne. Eduard Kozik has collected 5 for Kolos Kovalivka.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 12 points. Now they are number 8 with 22 points.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 7 in the table with 24 points. Now they are number 11 with 18 points.
  • Veres Rivne wins 1st half in 38% of their matches, Kolos Kovalivka in 15% of their matches.
  • Veres Rivne wins 38% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 42% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than Kolos Kovalivka.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 1, Kolos Kovalivka won 4, 0 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Veres Rivne scores 0.2 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.4 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and Kolos Kovalivka is 0.4.
  • Veres Rivne scores 1.5 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
11
Ігор
8
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос П
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Головні події
31'
Gagnidze, Nika ГООЛ!
Kutsia, Giorgi
19'
ГООЛ! Ilir, Krasnichy
6'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Верес
38%
Нічия
31%
Колос
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
    19
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 14
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 8
    Dmytro Vasylovych, Hodia
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 2
    Vladoiu, Stefan
    Захисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
    6
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
    31
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Александр Постеев
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Верес - Колос
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
38'
Чудову комбінацію створили ковалівці, але передача від Владою перед чужим штрафним була неточною
35'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу та боротьби м'яч покинув штрафний майданчик
34'
Стандарт на чужій половині поля виконали господарі і після передачі в штрафний та боротьби суперники зуміли вибити м'яч
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гагно зрівнює рахунок! Краснічі з центра поля виконав закидання на правий фланг на Третьякова, той виконав простріл і м'яч долетів до Гагно в район одинадцятиметрової позначки, звідки Ніка в один дотик пробив і після рикошету м'яч залетів у сітку воріт! Рахунок знову стає рівним - 1:1
30'
Небезпечний момент
Кучеров пробив з-за меж штрафного, але відправив м'яч прямо у руки Пахолюка
27'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу Кожухар вибив м'яч кулаками, а після другої спроби навісу голкіпер зафіксував м'яч у руках
26'
Алефіренко виконав закидання з лівого флангу, проте суперники зуміли перехопити передачу та вибити м'яч
25'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
22'
Останні хвилини м'яч здебільшого контролюють гості і намагаються дістатися воріт суперника
19'
Жовта картка
Куція грубо зіграв проти Третяькова на чужій половині поля і своїми діями змусив арбітриню вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
16'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили ковалівці і після навісу суперники вибили м'яч
16'
Небезпечний момент
Ррапай пробив з-за меж штрафного і Кожухар встиг зреагувати і перевів м'яч з-під поперечини на кутовий
14'
Третьяков виконав закидання з лівого флангу, але Кожухар чудово зіграв на виході і вибив м'яч кулаками, а після арбітриня зафіксувала порушення правил в атаці проти голкіпера
12'
Команди почергово контролюють м'яч і намагаються наблизитися до чужих воріт
9'
Колективи продовжують грати доволі активно
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рівняни виходять вперед! Швидку атаку створили господарі і в кілька передач з центра поля опинилися поблизу чужого штрафного, Дахновський виконав простріл з правого флангу і в боротьбі в районі одинадцятиметрової позначки м'яч влучив у коліно Краснічі і залетів у сітку воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Вереса
5'
Небезпечний момент
Куція завдав прямого удару зі штрафного і влучив у стінку, а після підбирання від самого Георгі він пробив з лінії штрафного злету, але не влучив у площину
4'
Спроба ще однієї атаки рівнян закінчилася порушенням правил з боку Ррапая проти Кучерова прямо перед власним штрафним. Господарі заробили право на доволі небезпечний стандарт
1'
Небезпечний момент
Годя виконав закидання з лівого флангу і в штрафному суперника Гайдучик виграв верхову боротьбу та пробив головою, але не влучив у площину
1'
Свисток
Анастасія Романюк дала стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Головна арбітриня матчу: Анастасія Романюк. Арбітр VAR: Михайло Райда
Головний тренер Колосу: Олександр Поздєєв
На лаві запасних: Горох, Мисак, Поправка, Шершень, Бойко, Цуріков, Криворучко, Денисенко, Безручук, Теллес, Кузик, Болівар
Інфо
Стартовий склад Колосу (4-2-3-1): Пахолюк - Козік, Бондаренко, Краснічі, Владою - Демченко, Гагно - Алефіренко, Ррапай, Тертьяков - Ковталюк
Головний тренер Вересу: Олег Шандрук
На лаві запасних: Когут, Кулик, Протасевич, Данніков, Сміян, Чечер, Балаба, Кльоц, Баран, Петров, Степанюк
Інфо
Стартовий склад Вересу (4-4-2): Кожухар - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція - Дахновський, Харатін, Кучеров, Шарай - Гайдучик, Годя
Напередодні матчу Верес займає дев'яту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 22 очки і відстаючи від лідера на 25 балів. Колос, наразі, дванадцятий з вісімнадцятьма очками і випереджає Оболонь у зоні вильоту лише за додатковими показниками
Поєдинок пройде у Рівному на стадіоні Авангард та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятнадцятого туру Прем'єр-ліги, в якому Верес прийме у гостях Колос
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Анонс матчу Верес - Колос 02.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 02.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Верес у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Колос можна подивитися 02.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Кривбас - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Чорноморець - 21.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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