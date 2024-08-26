Чорноморець - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Лівий Берег 01.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 01.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Лівий Берег, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Колос - 21.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Шахтар - 24.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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