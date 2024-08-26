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Чорноморець - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 березня 2025, 15:30 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
43%
Нічия
29%
Лівий Берег
29%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 54% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 7 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 9 in the table with 23 points. Now they are number 15 with 15 points.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 15% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 15% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 15% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Levy Bereg Kyiv.
  • On their last meeting FC Levy Bereg Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.88 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.12 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець
Кубок України 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Лівий Берег 1 - 2 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
43%
Нічия
29%
Лівий Берег
29%
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Лівий Берег
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В ефірі
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Інфо
Запасні лівобережні: Сташков, Приходько, Микола Когут, Дієго, Войцеховський, Галас, Різник, Кобзар, Гереш
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Сідней, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дедух, Синиця, Шастал, Сухоручко
Інфо
Запасні Чорноморця: Аніагбосо, Вічний, Жаржу Мозес, Попов, Арсіч, Білошевський, Робакідзе, Єрмаков, Шевцов, Тоїрів, Пшеничнюк, Райс
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Скиба, Кратов, Кайо Гомес, Шпорн, Ігор Когут, Габелок, Янаков, Мустафаєв, Хобленко, Райан
Обидві команди борються за виживання і є сусідами в турнірній таблиці. У Чорноморця 15 очок та 15 місце, у Лівого Берега – 16 балів та 14 місце
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 та пройде в Одесі. Судитиме гру Олександр Шандор
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 19-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Лівий Берег.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 2 Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 0 Завершено 22:00 - Вчора Вальядолід Вальядолід 1 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Завершено 22:00 - Вчора Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 Сандерленд Сандерленд 2 Завершено 21:45 - Вчора Монако Монако 3 Реймс Реймс 0 Завершено 21:45 - Вчора Фіорентина Фіорентина 1 Лечче Лечче 0

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Анонс матчу Чорноморець - Лівий Берег 01.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 01.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Лівий Берег, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 26.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Лівий Берег можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Колос - 21.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Шахтар - 24.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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