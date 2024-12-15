Рома - Комо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Комо 02.03.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Комо (Комо) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.03.2025

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою Комо (Комо):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Комо, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Комо та Рома у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Монца - 24.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Комо (Комо)

Рік заснування Комо (Комо): 1907

Країна: Италия



Попередній матч команди Комо був зіграний проти Наполі - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Комо.

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