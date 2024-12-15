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Рома - Комо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 березня 2025, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Лука Дж. Пайретто
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Комо
Комо
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
41%
Нічия
32%
Комо
27%
П1: 1.87 Х: 3.60 П2: 4.00
Цікаві факти
  • Did you know that AS Roma scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Como 1907 scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • AS Roma haven't lost in their last 4 games.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 12 home matches in Serie A this season.
  • Como 1907 haven't scored in 6 of their 13 away matches in Serie A this season.
  • Niccolo Pisilli has more yellow cards (6) than any other player at AS Roma. Edoardo Goldaniga has collected 7 for Como 1907.
  • AS Roma have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, Como 1907 in 27% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, Como 1907 wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Como 1907.
  • On their last meeting Como 1907 won by 2 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Como 1907 leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Como 1907 is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Como 1907.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Como 1907's.
  • Como 1907 have lost just 1 of their last 3 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 3 meetings AS Roma won 1, Como 1907 won 2, 0 draws.
  • Como 1907 have lost just 1 of their last 3 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 3 Serie A games against Como 1907.
  • AS Roma scores 0.67 goals in a match against Como 1907 and Como 1907 scores 1.67 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Como 1907 is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Como 1907 is 0.33.
  • AS Roma scores 1.9 goals when playing at home and Como 1907 scores 1.04 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Комо
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 19:00 Комо 2 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.02.2025 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Монца В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Рома 3 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 19:00 Parma 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 13:30 Венеція 0 - 1 Завершено Рома В
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Останні матчі - Комо
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.02.2025 - 13:30 Комо 2 - 1 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 13:30 Фіорентина 0 - 2 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.02.2025 - 21:45 Комо 1 - 2 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.02.2025 - 21:45 Болонья 2 - 0 Завершено Комо П
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.01.2025 - 16:00 Комо 1 - 2 Завершено Аталанта П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
41%
Нічия
32%
Комо
27%
П1: 1.87 Х: 3.60 П2: 4.00
LIVE
Трансляція матчу Рома - Комо
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Вігоріто, Рейна, Йовіне, Аллі, Габріеллоні, Кутроне, Дувікас, Джек, Фадера, Морено, Іконе, Енгельгардт, Браунедер, Войвода.
Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Кемпф, Вальє — Какере, Перроне, Да Кунья — Стрефецца, Діао — Пас.
Запасні: Де Марці, Голліні, Челік, Нельссон, Гуммельс, Абдулхамід, Салах-Еддін, Ренсх, Пізіллі, Гурна-Дуат, Бальданці, Салемакерс, Ель Шаараві, Довбик.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Суле, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Лоренцо Пеллегріні — Шомуродов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Комо — 2:0.
Інфо
Комо йде тринадцятим із 7 перемогами, 7 нічиїми та 12 поразками — 28 очок.
Інфо
Рома йде дев'ятою з 11 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 40 очок.
Лука Пайретто (Турин, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та Комо.
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Анонс матчу Рома - Комо 02.03.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Комо (Комо) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.03.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою Комо (Комо):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Комо, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Комо та Рома у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Комо можна подивитися 02.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Комо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Монца - 24.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Комо (Комо)
Рік заснування Комо (Комо): 1907
Країна: Италия

Попередній матч команди Комо був зіграний проти Наполі - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Комо.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Комо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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