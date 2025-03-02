Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад 02.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 02.03.2025

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал Сосьєдад, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 25.02.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Попередній поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Реал - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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