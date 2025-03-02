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Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 березня 2025, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Quintero Gonzalez, Alejandro
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
46%
Нічия
29%
Реал Сосьєдад
25%
П1: 1.25 Х: 6.00 П2: 11.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 29 times, there have been 1 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 1 times. The goal difference is 79-19 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 63 meetings, FC Barcelona have won 41 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 10 times. The goal difference is 132-55 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Sociedad San Sebastian (2-0 at home and 1-0 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 43% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 14 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 7 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 8-0-3.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 11. Sergio Gomez is Real Sociedad San Sebastian's biggest assister (4).
  • Gavi has more yellow cards (4) than any other player at FC Barcelona. Jon Aramburu has collected 7 for Real Sociedad San Sebastian.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 35% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Real Sociedad San Sebastian won 2, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 1 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 0.6.
  • FC Barcelona scores 2.63 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 20 goals. Takefusa Kubo has scored 5 times for Real Sociedad San Sebastian.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
22
Перемог
33
Ігор
6
Перемог
Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 22:30 Валенсія 0 - 5 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 5 - 2 Завершено Мідтьюлланн В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 19:45 Мідтьюлланн 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
46%
Нічия
29%
Реал Сосьєдад
25%
П1: 1.25 Х: 6.00 П2: 11.00
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Алехандро Кінтеро Гонсалес.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Мартін, Кубарсі, Араухо, Кунде — Ольмо, Касадо, Педрі — Рафінья, Левандовський, Ямаль. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Сосьєдада: Реміро — Лопес, Субельдія, Елустондо (к), Арамбуру — Гомес, Оласагасті, Субіменді, Барренечеа — Марін, Оскарссон. Головний тренер — Іманоль Альгуасіль.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду Ла Ліги Барселона — Реал Сосьєдад.
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Анонс матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад 02.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 02.03.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал Сосьєдад, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад можна подивитися 02.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 25.02.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Попередній поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Реал - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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