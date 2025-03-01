Бетіс - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - Реал 01.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 01.03.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Минулий поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Хетафе - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 26.02.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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