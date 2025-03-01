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Бетіс - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 березня 2025, 19:30 - Бенито Вильямарин . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Бетіс
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
42%
Нічия
26%
Реал
32%
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.76
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Real Madrid when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Real Madrid is 0-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 46-30 in favour of Real Madrid.
  • During the last 58 meetings, Real Betis Seville have won 11 times, there have been 19 draws while Real Madrid have won 28 times. The goal difference is 95-53 in favour of Real Madrid.
  • Real Betis Seville's last home win against Real Madrid was in 2020.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Betis Seville at home) and 0-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Real Betis Seville scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid haven't lost in their last 7 games.
  • Real Betis Seville haven't scored in 0 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Giovani Lo Celso is Real Betis Seville's top scorer with 7 goals. Kylian Mbappe has scored 17 times for Real Madrid.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 38% of their matches, Real Madrid in 50% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 38% of halftimes, Real Madrid wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Betis Seville.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 0, Real Madrid won 2, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Betis Seville scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and Real Madrid is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and Real Madrid is 0.4.
  • Real Betis Seville scores 1.58 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have lost none of their last 4 away matches.
  • In LaLiga, Real Betis Seville has better performance than Real Madrid.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
4
Перемог
25
Ігор
13
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 22:30 Реал 2 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 19:30 Хетафе 1 - 2 Завершено Бетіс В
Ліга конференцій 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Бетіс 0 - 1 Завершено Гент П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Ліга конференцій 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Гент 0 - 3 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 15:00 Сельта 3 - 2 Завершено Бетіс П
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Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
42%
Нічия
26%
Реал
32%
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.76
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Алехандро Ернандес.
Запасні: Вьєтес (в), Гонсалес (в), Авіла, Бакамбу, Натан, Перро, Руїбаль, Флорес, Форнальс.
Інфо
Стартовий склад Бетіса: Адріан — Родрігес, Льоренте, Бартра, Сабалі — Джонні, Альтіміра — Хесус, Іско (к), Антоні — Кучо. Головний тренер — Мануель Пеллегріні.
Запасні: Лунін (в), Фран (в), Андрес, Асенсіо, Гарсія, Гюлер, Ендрік, Камавінга.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Менді, Алаба, Рюдігер, Васкес — Модрич (к), Чуамені, Діас — Вінісіус, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 26-го туру Ла Ліги Бетіс – Реал Мадрид.
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Анонс матчу Бетіс - Реал 01.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 01.03.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - Реал можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Минулий поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Хетафе - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 26.02.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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