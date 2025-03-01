Жирона - Сельта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Сельта 01.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 01.03.2025

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Сельта (Виго):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Сельта та Жирона у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Клаудио Джиралдез Гонсалес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Реал - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Клаудио Хиральдес



Минулий матч команди Сельта був зіграний проти Осасуна - 21.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

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