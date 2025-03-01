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Жирона - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 березня 2025, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Жирона
Жирона
1 - 0
Оновити
22'
Сельта
Виго
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Хід матчу
17' Swedberg, Williot Вийшов: Gonzales, Alfonso 21' Віктор Циганков
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
29%
Сельта
33%
П1: 2.14 Х: 3.50 П2: 3.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and RC Celta de Vigo is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 2 draws while RC Celta de Vigo have won 4 times. The goal difference is 12-10 in favour of RC Celta de Vigo.
  • During the last 18 meetings, Girona FC have won 6 times, there have been 5 draws while RC Celta de Vigo have won 7 times. The goal difference is 23-23 in favour of Girona FC.
  • Last season Girona FC won both games against RC Celta de Vigo (1-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Girona FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • RC Celta de Vigo haven't won any of their last 5 away matches.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 2 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo's away record this season: 1-3-8.
  • Miguel Gutierrez has assisted the most goals for Girona FC with 4. Oscar Mingueza is RC Celta de Vigo's biggest assister (5).
  • Yangel Herrera has more yellow cards (7) than any other player at Girona FC. Marcos Alonso has collected 6 for RC Celta de Vigo.
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 17 in the table with 20 points. Now they are number 9 with 32 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • RC Celta de Vigo have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 33% of their matches, RC Celta de Vigo in 27% of their matches.
  • Girona FC wins 33% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, RC Celta de Vigo has better performance than Girona FC.
  • RC Celta de Vigo's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, RC Celta de Vigo won 1, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 0.8 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 0.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and RC Celta de Vigo is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and RC Celta de Vigo is 0.6.
  • Girona FC scores 2.08 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.69 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
4
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 17:15 Атлетік 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Атлетіко 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 15:00 Сельта 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 17:15 Валенсія 2 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.01.2025 - 22:00 Алавес 1 - 1 Завершено Сельта Н
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Головні події
ГООЛ! Віктор Циганков
21'
17'
Swedberg, Williot
Вийшов: Gonzales, Alfonso
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
29%
Сельта
33%
П1: 2.14 Х: 3.50 П2: 3.33
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
17
Blind, Daley
18
Krejci, Ladislav
5
Lopez, David
3
Gutierrez, Miguel
14
Оріоль Ромеу
21
Herrera, Yangel
4
Arnau, Martinez
20
Bryan Gil
8
Віктор Циганков
19
Miovski, Bojan
13
Вiсенте Гуаїта
32
Rodriguez, Javi
2
Starfelt, Carl
20
Alonso, Marcos
5
Carreira, Sergio
8
Beltran, Fran
6
Moriba, Ilaix
3
Mingueza, Oscar
19
Swedberg, Williot
14
Losada, Iker
18
Duran, Pablo
Стартовий склад
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 5
    Lopez, David
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 18
    Duran, Pablo
    Форвард
  • 19
    Swedberg, Williot
    Півзахисник
  • 14
    Losada, Iker
    Форвард
  • 5
    Carreira, Sergio
    Захисник
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 6
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
  • 3
    Mingueza, Oscar
  • 32
    Rodriguez, Javi
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 20
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Клаудио Джиралдез Гонсалес
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
Кутові
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Сельта
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
19'
Жирона тримає м'яч на чужій половині.
17'
Заміна
Сведберга з травмою замінили на Гонсалеса.
15'
Сведберг міг потягнути м'яз у спробі дотягнутись до м'яча на лівому фланзі.
12'
Подача Ромеу з лівого флангу була заблокована на кутовий.
10'
Фол від Сведберга проти Крейчі перед чужим штрафним.
8'
Багато боротьби в центрі поля на старті.
6'
Не вийшов удар у центрі штрафного зльоту у Сведберга під час подачі Лосади з правого флангу.
3'
Фол Ромеу в центрі поля проти Моріба.
2'
Гуайта вибив у аут дальню передачу Гассаніги з власної половини.
1'
Жирона атакує на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вільяр, Іглесіас, Серві, Альварес, Бамба, А. Мартінес, Дувікас, Рістич, Манкільйо, Альєнде, Аспас, Домінгес, Д. Родрігес, Сотело.
Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Мінгеса, Старфельт, Алонсо, Каррейра — Белтран, Моріба — Лосада, Сведберг, Дуран.
Запасні: Карлос, Крапивцов, ван де Бек, Стуані, Аспрілья, Данжума, Артур, Хуанпе, Франсес, Соліс, Мартін, Порту, Місехой.
Жирона: Гассаніга — Д. Лопес, Крейчі, Блінд — А. Мартінес, Еррера, Ромеу, Гутьєррес — Циганков, Міовські, Хіль.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Сельта йде десятою з 9 перемогами, 5 нічиїми та 11 поразками — 32 очки.
Інфо
Жирона йде тринадцятою з 9 перемогами, 4 нічиїми та 12 поразками — 31 очок.
Мігель Анхель Ортіс Арьяс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють каталонська Жирона та Сельта.
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Анонс матчу Жирона - Сельта 01.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 01.03.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Сельта (Виго):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Сельта та Жирона у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Клаудио Джиралдез Гонсалес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Сельта можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Реал - 23.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес

Минулий матч команди Сельта був зіграний проти Осасуна - 21.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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