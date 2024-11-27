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Монако - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 лютого 2025, 22:00 - Луи Ii . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Маурицио Мариани
Монако
Монако
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Монако
43%
Нічия
33%
Бенфіка
24%
П1: 2.36 Х: 3.60 П2: 2.85
Цікаві факти
  • AS Monaco have won 3 home matches in a row.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AS Monaco wins 1st half in 31% of their matches, SL Benfica in 45% of their matches.
  • AS Monaco wins 31% of halftimes, SL Benfica wins 45%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When AS Monaco leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When AS Monaco is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SL Benfica has better performance than AS Monaco.
  • SL Benfica have lost just 0 of their last 4 games against AS Monaco (in all competitions).
  • In the last 4 meetings AS Monaco won 0, SL Benfica won 3, 1 draws.
  • AS Monaco scores 1 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1.75 goals against AS Monaco (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Monaco and SL Benfica is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Monaco and SL Benfica is 1.
  • AS Monaco scores 1.84 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.33 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Монако
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Монако 2 - 3 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
04.11.2014 - 21:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Монако
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
22.10.2014 - 21:45 Монако 0 - 0 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2024/2025
07.02.2025 - 22:05 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Монако П
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.02.2025 - 20:00 Монако 4 - 2 Завершено Осер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Монако П
Чемпіонат Франції 2024/2025
25.01.2025 - 18:00 Монако 3 - 2 Завершено Ренн В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 19:45 Монако 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Ювентус 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
25.01.2025 - 20:00 Каса Піа 3 - 1 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона П
Чемпіонат Португалії 2024/2025
17.01.2025 - 22:15 Бенфіка 4 - 0 Завершено Фамалікан В
Кубок португальської ліги 2024/2025
11.01.2025 - 21:45 Спортинг 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Монако
43%
Нічия
33%
Бенфіка
24%
П1: 2.36 Х: 3.60 П2: 2.85
LIVE
Трансляція матчу Монако - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Соареш, Гомеш, Амдуні, Кабрал, Ді Марія, Баррейру, Белотті, Престіанні, Даль, Фелікс, Сантуш, Байрамі.
Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю — Шельдеруп, Павлідіс, Актюркоглу.
Запасні: Кен, Лієнар, Бен Сегір, Кайо Енріке, Камара, Мінаміно, Уаттара, Іленіхена, Кулібалі, Діоп, Мішаль, Магасса.
Монако: Маєцькі — Вандерсон, Салісу, Керер, Дьятта — Акліуш, Закарія, Аль-Мусраті, головін — Емболо, Бірет.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Луї II (Монако, Монако/Франція) зіграють Монако та лісабонська Бенфіка.
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Анонс матчу Монако - Бенфіка 12.02.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Монако (Монако) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Луи Ii.

Дата проведення матчу: 12.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Монако (Монако) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 27.11.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Монако - Бенфіка можна подивитися 12.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Монако - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер

Попередній матч команди Монако був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 07.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Попередній поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Ювентус - 29.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Монако - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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