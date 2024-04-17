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Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 лютого 2025, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
14'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
18%
Нічия
20%
Реал
62%
П1: 2.36 Х: 3.88 П2: 2.87
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Real Madrid is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 3 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 0 times. The goal difference is 12-6 in favour of Manchester City.
  • During the last 14 meetings, Manchester City have won 5 times, there have been 5 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 26-22 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester City at home) and 3-3 (Real Madrid at home).
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 48% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Manchester City wins 48% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Manchester City.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Manchester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 1, Real Madrid won 2, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Real Madrid is 1.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Manchester City scores 2.44 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
4
Перемог
12
Ігор
4
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 14:15 Лейтон Орієнт 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Брест 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 22:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Зальцбург В
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Новини команд
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Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
18%
Нічия
20%
Реал
62%
П1: 2.36 Х: 3.88 П2: 2.87
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
17
De Bruyne, Kevin
5
Джон Стоунз
20
Silva, Bernardo
10
Grealish, Jack
26
Savinho
9
Haaland, Erling
1
Тібо Куртуа
8
Федеріко Вальверде
35
Asencio, Raul
14
Tchouameni, Aurelien
23
Mendy, Ferland
19
Данiель Себальос
6
Camavinga, Eduardo
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
77%
Володіння м'ячем
23%
1
Кутові
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
12'
Небезпечний момент
10'
Офсайд
8'
5'
3'
Де Брюйне со штрафного направлял мяч в створ, Вальверде головой выбил на угловой.
2'
Гріліш заробив для своєї команди штрафний із досить перспективної позиції.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Клеман Тюрпен (Франція).
Запасні: Ортега (в), Ніко, ОʼРайллі, Гюндоган, Доку, Ковачич, Льюїс, Макеті, Мармуш, Нуньєш, Фоден, Хусанов.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Аке, Діаш, Аканджі — де Брюйне (к), Стоунс, Сілва — Гріліш, Савіньйо — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Лунін (в), Местре (в), Лоренцо, Андрес, Вальєхо, Гонсало Гарсія, Фран Гарсія, Гюлер, Діас, Ендрік, Модрич, Рамон.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Менді, Асенсіо, Чуамені, Вальверде (к) — Беллінгем, Камавінга, Себальйос — Вінісіус, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
В минулому сезоні це була б вивіска, гідна фіналу. Зараз контекст протистояння сильно відрізняється, але є підозра, що за напругою та інтригою воно не поступиться минулорічному.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Реал Мадрид.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Реал 11.02.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 11.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Реал у попередньому футбольному матчі 17.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Реал можна подивитися 11.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лейтон Орієнт - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 08.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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