Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 11.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Реал у попередньому футбольному матчі 17.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лейтон Орієнт - 08.02.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 08.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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