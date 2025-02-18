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Бенфіка - Монако онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 18 лютого 2025, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Бенфіка
Лиссабон
До початку
00 : 00 : 00
Монако
Монако
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
43%
Нічия
27%
Монако
30%
П1: 1.78 Х: 4.40 П2: 4.15
Цікаві факти
  • SL Benfica have a winning streak of 4 matches.
  • AS Monaco have lost 4 away matches in a row.
  • AS Monaco haven't won any of their last 5 away matches.
  • The result of the first leg: AS Monaco - SL Benfica 0-1.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • SL Benfica wins 1st half in 45% of their matches, AS Monaco in 31% of their matches.
  • SL Benfica wins 45% of halftimes, AS Monaco wins 31%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AS Monaco leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When AS Monaco is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SL Benfica has better performance than AS Monaco.
  • SL Benfica have lost just 0 of their last 5 games against AS Monaco (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SL Benfica won 4, AS Monaco won 0, 1 draws.
  • SL Benfica scores 1.6 goals in a match against AS Monaco and AS Monaco scores 0.8 goals against SL Benfica (on average).
  • Average number of goals in meetings between SL Benfica and AS Monaco is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SL Benfica and AS Monaco is 0.8.
  • SL Benfica scores 2.94 goals when playing at home and AS Monaco scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • During the last 5 meetings, SL Benfica have won 4 times, there have been 1 draws while AS Monaco have won 0 times. The goal difference is 8-4 in favour of SL Benfica.
  • AS Monaco haven't won any of their last 3 games against SL Benfica.
  • AS Monaco have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than AS Monaco's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бенфіка
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Монако
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.02.2025 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Монако 2 - 3 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
04.11.2014 - 21:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Монако
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
22.10.2014 - 21:45 Монако 0 - 0 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2024/2025
15.02.2025 - 20:00 Santa Clara 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.02.2025 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Ювентус 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
25.01.2025 - 20:00 Каса Піа 3 - 1 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2024/2025
15.02.2025 - 20:00 Монако 7 - 1 Завершено Нант В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.02.2025 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Франції 2024/2025
07.02.2025 - 22:05 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Монако П
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.02.2025 - 20:00 Монако 4 - 2 Завершено Осер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Монако П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
43%
Нічия
27%
Монако
30%
П1: 1.78 Х: 4.40 П2: 4.15
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - Монако
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Гленн Нюберг (Швеція).
Інфо
Стартовий склад Бенфіки: Трубін — Каррерас, Отаменді (к), Сілва, Араужу — Кокджу, Баррейро, Аурснес — Шельдеруп, Павлідіс, Актюркоглу. Головний тренер — Бруну Лаже.
Інфо
Стартовий склад Монако: Маєцький — Каю Енріке, Мавісса Елебі, Сінго, Керер (к), Діатта — Бен Сегір, Камара, Акліуш — Емболо, Мінаміно. Головний тренер — Адольф Гюттер.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Монако.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Мілан Мілан 1 Феєноорд Феєноорд 1 Завершено 22:15 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Фамалікан Фамалікан 2 Завершено 22:00 - Вчора Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 2 Сандерленд Сандерленд 1 Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 1 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Завершено 21:45 - Вчора Дженоа Дженоа 2 Венеція Венеція 0

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Анонс матчу Бенфіка - Монако 18.02.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Монако (Монако) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 18.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Бенфіка (Лиссабон) та командою Монако (Монако):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 12.02.2025 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Попередній матч команди Бенфіка був зіграний проти - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер

Минулий поєдинок команди Монако був зіграний проти Нант - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - Монако онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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