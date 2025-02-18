Бенфіка - Монако онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - Монако 18.02.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Монако (Монако) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 18.02.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Бенфіка (Лиссабон) та командою Монако (Монако):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 12.02.2025 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Попередній матч команди Бенфіка був зіграний проти - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Монако (Монако)

Рік заснування Монако (Монако): 1924

Країна: Франция

Тренер: Ади Хюттер



Минулий поєдинок команди Монако був зіграний проти Нант - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

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