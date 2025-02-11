Реал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 19.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Реал у попередньому футбольному матчі 11.02.2025 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Осасуна - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ньюкасл" - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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