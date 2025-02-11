  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 лютого 2025, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
32'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Кіліан Мбаппе 8' Джон Стоунз Вийшов: Натан Аке
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
26%
Манчестер Сіті
29%
П1: 1,86 Х: 4.25 П2: 3.60
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Manchester City is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 3 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 1 times. The goal difference is 11-9 in favour of Real Madrid.
  • During the last 15 meetings, Real Madrid have won 5 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 5 times. The goal difference is 28-25 in favour of Manchester City.
  • Manchester City's last away win against Real Madrid was in 2020.
  • Last season's matches: 3-3 (Real Madrid at home) and 1-1 (Manchester City at home).
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Manchester City in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: Manchester City - Real Madrid 2-3.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 45% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Real Madrid wins 45% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Manchester City.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Manchester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Manchester City won 1, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Manchester City is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Manchester City is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.73 goals when playing at home and Manchester City scores 2.24 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Реал
5
Перемог
13
Ігор
4
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Брест 0 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 14:15 Лейтон Орієнт 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брюгге В
Показати більше
Новини команд
Гравець Атлетіко прокоментував матч проти Реала 10.02.2025 в 11:38 Гравець Атлетіко прокоментував матч проти Реала Півзахисник вважає, що вони могли здобути перемогу на "Бернабеу"
Реванш за минулорічну поразку 1:4 у фіналі Суперкубка Іспанії. Реал Мадрид – Барселона 2:5. Огляд матчу 13.01.2025 в 00:45 Реванш за минулорічну поразку 1:4 у фіналі Суперкубка Іспанії. Реал Мадрид – Барселона 2:5. Огляд матчу Ефектний розгром принципового суперника
Другий раунд. Реал Мадрид - Манчестер Сіті. Текстова трансляція матчу Ліги чемпіонів 19.02.2025 в 21:01 Другий раунд. Реал Мадрид - Манчестер Сіті. Текстова трансляція матчу Ліги чемпіонів ...
Як там Лунін? Відомі стартові склади на матч ЛЧ Реал – Манчестер Сіті 19.02.2025 в 20:49 Як там Лунін? Відомі стартові склади на матч ЛЧ Реал – Манчестер Сіті Стартові склади команд
Головні події
8'
Джон Стоунз
Вийшов: Натан Аке
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
4'
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
26%
Манчестер Сіті
29%
П1: 1,86 Х: 4.25 П2: 3.60
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
35
Asencio, Raul
8
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
14
Tchouameni, Aurelien
19
Данiель Себальос
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
31
Едерсон
45
Khusanov, Abdukodir
5
Джон Стоунз
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
19
Ілкай Гюндоган
14
Gonzalez, Nicolas
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    4
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 45
    Khusanov, Abdukodir
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
    8
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
2
Удари в отвір
51%
Володіння м'ячем
49%
3
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
1
Удари повз
5
Кутові
ЖК
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Манчестер Сіті"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
31'
Менді грубо зіграв проти Фодена на лівому фланзі оборони, і той тепер лежить на газоні.
29'
Небезпечний момент
Чуамені від центральної лінії закинув до правого флангу штрафного на Мбаппе, який пробив зльоту, але точно в Едерсона.
27'
Жовта картка
Влетів у ноги Родріго на чужій половині Гюндоган.
24'
Сіті тисне пресингом на чужій половині.
22'
Хусанов перевів на кутовий передачу Беллінгема з лівого флангу штрафного.
20'
Заблокували спробу Мбаппе пробити в зоні перед штрафним із передачі з правого флангу від Родріго. Буде кутовий на лівому фланзі.
18'
Заблокували на дальній кутовий спробу Мбаппе перед штрафним завершити передачу з лівого флангу.
16'
Себальйос сфолив проти Фодена на лівому фланзі оборони.
14'
Передачу Вінісіуса з лівого флангу штрафного на ближній перевів на кутовий Діаш.
12'
Контроль м'яча від Реала в центрі поля.
10'
Гвардіол пробив у блок Чуамені на лівому фланзі штрафного.
8'
Заміна
Замість Стоунза гратиме Аке.
6'
Стоунз чомусь лежить на газоні в центрі поля.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закидання від Асенсіо з власної половини полетіло за спину Діашу на Мбаппе, а той перекинув воротаря.
2'
Реал низьким блоком зустрічає суперників.
1'
Контроль м'яча від Сіті на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Ковачич, Голанд, Гріліш, Доку, Де Брюйне, Нунес, Льюїс, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Хусанов, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Ніко — Фоден, Сілва, Савіо — Мармуш.
Запасні: Лунін, Местре, Алаба, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.
Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Себальйос, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Інфо
У першому матчі переміг Реал — 3:2.
Іштван Ковач (Карей, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Манчестер Сіті.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Боруссія Боруссія 0 Спортинг Спортинг 0 Завершено 02:30 - Сьогодні Альянса Ліма Альянса Ліма 1 Бока Хуніорс Бока Хуніорс 0 Завершено 22:00 - Вчора Аталанта Аталанта 1 Брюгге Брюгге 3 Завершено 22:00 - Вчора Баварія Баварія 1 Селтік Селтік 1 Завершено 22:00 - Вчора Бенфіка Бенфіка 3 Монако Монако 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 35 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Реал - "Манчестер Сіті" 19.02.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 19.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Реал у попередньому футбольному матчі 11.02.2025 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Манчестер Сіті" можна подивитися 19.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Осасуна - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ньюкасл" - 15.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.