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Порту - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 лютого 2025, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тобиас Штилер
Порту
Порту
0 - 0
Оновити
11'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Порту
40%
Нічия
30%
Рома
30%
П1: 2.33 Х: 3.33 П2: 3.10
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Porto have won 2 times, there have been 2 draws while AS Roma have won 1 times. The goal difference is 8-5 in favour of FC Porto.
  • When playing at home, FC Porto have not lost to AS Roma in their last 3 encounters.
  • FC Porto wins 1st half in 40% of their matches, AS Roma in 32% of their matches.
  • FC Porto wins 40% of halftimes, AS Roma wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than FC Porto.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • FC Porto have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Porto won 2, AS Roma won 1, 2 draws.
  • FC Porto scores 1.8 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and AS Roma is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and AS Roma is 0.8.
  • FC Porto scores 2.48 goals when playing at home and AS Roma scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • FC Porto haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Порту
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Рома
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
06.03.2019 - 22:00 Порту 3 - 1 Завершено Рома
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
12.02.2019 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
23.08.2016 - 21:45 Рома 0 - 3 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
17.08.2016 - 21:45 Порту 1 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2024/2025
07.02.2025 - 22:15 Порту 1 - 1 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
03.02.2025 - 22:45 Rio Ave 2 - 2 Завершено Порту Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
26.01.2025 - 20:00 Порту 1 - 1 Завершено Santa Clara Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 Порту 0 - 1 Завершено Олімпіакос П
Чемпіонат Португалії 2024/2025
19.01.2025 - 22:30 Жил Вісенте 3 - 1 Завершено Порту П
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 13:30 Венеція 0 - 1 Завершено Рома В
Кубок Італії 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Наполі Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.01.2025 - 16:00 Удінезе 1 - 2 Завершено Рома В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Порту
40%
Нічия
30%
Рома
30%
П1: 2.33 Х: 3.33 П2: 3.10
Склади команд
99
Costa, Diogo
4
Otavio
24
Perez, Nehuen
3
Djalo, Tiago
74
Moura, Francisco
22
Varela, Alan
6
Eustaquio, Stephen
23
Mario, Joao
86
Mora, Rodrigo
9
Omorodion, Samuel
70
Borges, Goncalo
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
56
Saelemaekers, Alexis
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
7
Лоренцо Пеллегріні
3
Angelino
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 86
    Mora, Rodrigo
    Форвард
  • 9
    Omorodion, Samuel
    Форвард
  • 70
    Borges, Goncalo
    Форвард
  • 74
    Moura, Francisco
    Захисник
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 6
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 4
    Otavio
    Захисник
  • 24
    Perez, Nehuen
    Півзахисник
  • 3
    Djalo, Tiago
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Anselmi, Martin
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Штрафні
Фоли
2
1
Блоковано ударів
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Порту - Рома
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В ефірі
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Трансляція
6'
Швидку контратаку створили господарі і навіть зуміли увірватися у штрафний, але до удару справа не дійшла, адже Н'Діка в останній момент зняв м'яч з ноги суперника
5'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили італійці і після навісу та спроби вибити м'яч той прилетів до Салемакерса, який намагався пробити, але не влучив по м'ячу
3'
Перші хвилини м'яч, здебільшого, контролюють римляни і намагаються наблизитися до воріт суперника
1'
Свисток
Тобіас Штілер дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Головний арбітр матчу з Німеччини: Тобіас Штілер
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Голліні, Гуммельс, Де Марці, Ель-Шаараві, Нельссон, Паредес, Пізіллі, Суле, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-5-2): Свілар - Н'Діка, Манчіні, Челік - Анхеліно, Пеллегріні, Крістанте, Коне, Салемакерс - Довбик, Дібала
Головний тренер Порту: Мартін Анселмі
На лаві запасних: Вієйра, Гюль, Зайду, Клаудіу Рамос, Маркано, Пепе, Франко, Мануель, Лоудер, Зе Педру, Соуза, Гомеш
Інфо
Стартовий склад Порту (3-4-3): Кошта - Отавіо, Перес, Джало - Моура, Варела, Еустакіо, Жуан Маріу - Мора, Саму, Боржес
На Етапі ліги Порту фінішував на вісімнадцятій сходинці відставши від лідера на вісім очок, а від зони прямої путівки в 1/8 фіналу на три. Рома за результатами попереднього раунду закінчила на п'ятнадцятій сходинці з відставанням у сім очок від лідера і два від зони прямої путівки в 1/8 фіналу
Матч пройде у Порту на Ештадіу ду Драгау та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги Європи, в якому Порту прийме у гостях Рому
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Анонс матчу Порту - Рома 13.02.2025, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Порту (Порту) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 13.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Порту (Порту) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Порту, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Рома у попередньому футбольному матчі 06.03.2019 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Anselmi, Martin и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Рома можна подивитися 13.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия

Минулий матч команди Порту був зіграний проти "Спортинг" - 07.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Венеція" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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