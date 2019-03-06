Порту - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Порту - Рома 13.02.2025, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Порту (Порту) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 13.02.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Порту (Порту) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Порту, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Рома у попередньому футбольному матчі 06.03.2019 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Anselmi, Martin и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)

Рік заснування Порту (Порту): 1893

Країна: Португалия



Минулий матч команди Порту був зіграний проти "Спортинг" - 07.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Венеція" - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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