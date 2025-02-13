Рома - Порту онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рома (Рим) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 20.02.2025
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Порту (Порту):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Порту та Рома у попередньому футбольному матчі 13.02.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Anselmi, Martin розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Минулий поєдинок команди Порту був зіграний проти Рома - 13.02.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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