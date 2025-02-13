  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рома - Порту Дивитися онлайн
У тренді

Рома - Порту онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 20 лютого 2025, 19:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
16'
Порту
Порту
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рома
37%
Нічия
37%
Порту
26%
П1: 1.73 Х: 3.66 П2: 4.75
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, AS Roma have won 1 times, there have been 3 draws while FC Porto have won 2 times. The goal difference is 9-6 in favour of FC Porto.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Porto haven't lost in their last 5 games.
  • The result of the first leg: FC Porto - AS Roma 1-1.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 32% of their matches, FC Porto in 38% of their matches.
  • AS Roma wins 32% of halftimes, FC Porto wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Porto leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Porto is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than FC Porto.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • FC Porto have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, FC Porto won 2, 2 draws.
  • AS Roma scores 1 goals in a match against FC Porto and FC Porto scores 1.8 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and FC Porto is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and FC Porto is 0.8.
  • AS Roma scores 1.87 goals when playing at home and FC Porto scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • The most common result of matches between AS Roma and FC Porto is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • FC Porto have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
Особисті зустрічі
Рома
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Порту
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
06.03.2019 - 22:00 Порту 3 - 1 Завершено Рома
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
12.02.2019 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
23.08.2016 - 21:45 Рома 0 - 3 Завершено Порту
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 19:00 Parma 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 13:30 Венеція 0 - 1 Завершено Рома В
Кубок Італії 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Наполі Н
Показати більше
Останні матчі - Порту
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Порту 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
07.02.2025 - 22:15 Порту 1 - 1 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
03.02.2025 - 22:45 Rio Ave 2 - 2 Завершено Порту Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
26.01.2025 - 20:00 Порту 1 - 1 Завершено Santa Clara Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 Порту 0 - 1 Завершено Олімпіакос П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рома
37%
Нічия
37%
Порту
26%
П1: 1.73 Х: 3.66 П2: 4.75
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
19
Celik, Zeki
3
Angelino
16
Paredes, Leandro
17
Kone, Manu
92
El Shaarawy, Stephan
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
14
Shomurodov, Eldor
99
Costa, Diogo
3
Djalo, Tiago
24
Perez, Nehuen
4
Otavio
23
Mario, Joao
6
Eustaquio, Stephen
22
Varela, Alan
74
Moura, Francisco
11
Pepe
9
Omorodion, Samuel
10
Vieira, Fabio
Стартовий склад
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 11
    Pepe
  • 9
    Omorodion, Samuel
    Форвард
  • 10
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 6
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 74
    Moura, Francisco
    Захисник
  • 3
    Djalo, Tiago
    Захисник
  • 24
    Perez, Nehuen
    Півзахисник
  • 4
    Otavio
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Anselmi, Martin
Статистика матчу
47%
Володіння м'ячем
53%
Штрафні
2
2
Фоли
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Рома - Порту
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
13'
Навіс із лівого флангу від Пеллегріні Шомуродов завершив головою абияк.
10'
Ель Шаараві зняв м'яч із ноги Пепе в центрі власного штрафного на завершення закидання з правого флангу.
8'
Перехоплена подача з лівого флангу від Анхеліньйо на Пеллегріні.
5'
Небезпечний момент
Над воротами полетів м'яч після удару Пеллегріні головою на завершення подачі Челіка з правого флангу на дальню стійку.
3'
Доволі спокійний старт, хоча рахунку відповідає.
1'
Рома з м'ячем у першій атаці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Рамуш, Португал, Маркано, Гомес, Зайду, Намасо, Франку, Т. Перес, Гюль, Боржеш, Мора, Зе Педру.
Порту: Кошта — Джало, Н. Перес, Отавіо — Маріу, Еуштакіу, Варела, Моура — Пепе, Омородіон, Вієйра.
Запасні: Де Марці, Голліні, Ренсх, Абдулхамід, Гуммельс, Суле, Нельссон, Бальданці, Пізіллі, Сангаре.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Лоренцо Пеллегріні — Шомуродов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі була нічия — 1:1.
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та португальський Порту.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 3 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 3 Ювентус Ювентус 1 Завершено 22:00 - Вчора Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 7 Брест Брест 0 Завершено 21:45 - Вчора Лутон Таун Лутон Таун 1 Плімут Аргайл Плімут Аргайл 1 Завершено 21:30 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 2 Ліверпуль Ліверпуль 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 35 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Рома - Порту 20.02.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Рома (Рим) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 20.02.2025
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Порту (Порту):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Порту та Рома у попередньому футбольному матчі 13.02.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Anselmi, Martin розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Порту можна подивитися 20.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Порту, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия

Минулий поєдинок команди Порту був зіграний проти Рома - 13.02.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Порту онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.