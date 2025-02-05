Леганес - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Іспанії 24-26 .
Дата проведення матчу: 05.02.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Леганес" та Реал у попередньому футбольному матчі 19.07.2020 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Минулий матч команди "Леганес" був зіграний проти "Атлетіко" - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди "Леганес".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.
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