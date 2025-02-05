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Леганес - Реал онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 05 лютого 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Леганес
Леганес
0 - 0
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26'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
30%
Нічия
35%
Реал
35%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Леганес
2
Перемог
13
Ігор
8
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 Леганес 2 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
13.12.2019 - 21:45 Леганес 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
30.10.2019 - 22:00 Реал 5 - 0 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2018
15.04.2019 - 21:45 Леганес 1 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Леганес
Чемпіонат Іспанії 24-26
18.01.2025 - 17:15 Леганес 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес П
Кубок Іспанії 2021/2022
05.01.2022 - 17:00 Леганес 2 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 21:00 Леганес 0 - 1 Завершено Севілья П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Брест 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 22:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Зальцбург В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.01.2025 - 17:15 Реал 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
30%
Нічия
35%
Реал
35%
LIVE
Трансляція матчу "Леганес" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ендрік подвоює перевагу команди!
22'
Діас проривався до воріт суперника, але не отримав підтримки партнерів і втратив м'яч на підступах до карного майданчику
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Модрич відкриває рахунок! Родріго прорвався лівим флангом, віддав передачу у півколо штрафного, куди набіг Лука та першим дотиком прийняв м'яч, а другим пробив поміж двох захисників і м'яч опинився у сітці воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Реал Мадриду
17'
Небезпечний момент
Нею виконав навіс з правого флангу і перед воротами Родрігес вистрибнув вище всіх та пробив головою, але не влучив по воротах
15'
Кутовий
Другий поспіль корнер мадридців вийшов менш вдалим і після навісу на дальню стійку Соріано забрав м'яч у руки
14'
Кутовий
Кутовий виконали Лос Бланкос і після навісу суперники вибили м'яч за межі поля
14'
Небезпечний момент
Ендрік отримав м'яч у чужому штрафному та пробив в один дотик, але м'яч влучив в його іншу ногу і після відскоку м'яч полетів надто повільно і голкіпер забрав його у руки
13'
Кутовий
Перший кутовий у матчі заробили мадридці і після навісу суперники вибили м'яч
10'
Гості заволоділи м'ячем і намагаються дістатися воріт суперника, але поки всі їх спроби невдалі
8'
Кутовий
Другий поспіль корнер виконали гравці Леганесу і після навісу та боротьби перед воротами суперники перехопили м'яч та намагалися вийти в атаку, після чого арбітр зафіксував порушення правил з боку господарів
8'
Кутовий
Кутовий заробили господарі, але після розіграшу м'яч вийшов за межі поля
5'
Стандарт на чужій половині поля, неподалік кутового прапорця, заробили господарі і після навісу на дальню стійку Лунін вибив м'яч кулаком, а після добивання з лінії штрафного м'яч полетів значно вище воріт
3'
Дивно, але арбітр не призначив кутовий на користь Леганесу
2'
Небезпечний момент
Чудову атаку створили господарі і після серії передач Гарсія пробив з лінії штрафного, але Лунін завадив взяттю воріт та перевів м'яч за межі поля
1'
Свисток
Хав'єр Альберола Рохас дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Хав'єр Альберола Рохас
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Рівас, Андрес, Вальєхо, Вінісіус Жуніор, Гарсія Г., Гарсія Ф., Лоренцо, Васкес, Местре, Себальйос, Фран
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Лунін - Менді, Рамон, Асенсіо, Вальверде - Модрич, Чуамені - Родріго, Діас, Гюлер - Ендрік
Головний тренер Леганесу: Борха Хіменес
На лаві запасних: Альвін, Бачільєр, де ла Фуенте, Дмітрович, Каррера, Лопес, Мунір Ель-Хаддаді, Раба, Саенс, Солосабай, Чікко
Інфо
Стартовий склад Леганесу (5-4-1): Соріано - Крус, Настасич, Гонсалес Пуарр'є, Розьє, Альтміра - Брашанац, Тапія, Нею, Родрігес - Гарсія
Леганес розпочав свій шлях у Кубку Іспанії з 1/64 фіналу і за цей час здолав Сьюдад де Лусена (2:1), КД Естепона (3:2), Картахену (2:1) та Альмерію (3:2). Реал Мадрид стартував з 1/16 фіналу та спокійно пройшов Депортіво Мінера (5:0) та Сельту Віго (5:2)
Матч пройде у Леганесі на Естадіо Муніципаль де Бутарке та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції чвертьфіналу Кубку Іспанії, в якому Леганес прийме у гостях Реал Мадрид
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Анонс матчу "Леганес" - Реал 05.02.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Іспанії 24-26 .

Дата проведення матчу: 05.02.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Леганес" та Реал у попередньому футбольному матчі 19.07.2020 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Леганес" - Реал можна подивитися 05.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Леганес" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Минулий матч команди "Леганес" був зіграний проти "Атлетіко" - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди "Леганес".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 01.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Слідкуйте за результатами матчу "Леганес" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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