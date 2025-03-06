Зоря - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 07.03.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Зоря у попередньому футбольному матчі 30.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Рух - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Полісся - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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