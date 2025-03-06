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Зоря - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 березня 2025, 18:00 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Зоря
Луганск
1 - 0
Оновити
перерыв
Оболонь
Киев
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Хід матчу
26' Руслан Черненко 43' Micin, Petar
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
50%
Нічия
25%
Оболонь
25%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 2 draws while FC Obolon Kyiv have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Zorya Lugansk at home) and 2-4 (FC Obolon Kyiv at home).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Obolon Kyiv have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 5-0-4.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 41% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 41% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Obolon Kyiv won 1, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Obolon Kyiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Obolon Kyiv is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.6 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 3 successive home wins.
  • FC Zorya Lugansk have won 3 home matches in a row.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
3
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2011/2012
03.12.2011 - 13:30 Зоря 1 - 2 Завершено Оболонь
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
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Головні події
ГООЛ! Micin, Petar
43'
26'
Руслан Черненко
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
50%
Нічия
25%
Оболонь
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 29
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
    43
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 79
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
    26
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Shyschenko, Sergey
Статистика матчу
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Оболонь
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пас Тронтеля з правого флангу Груша підрізав на ногу Мічину, який зльоту пробив у ближню дев'ятку.
39'
Постраждав Груша на лівому куті чужого воротарського в боротьбі проти Джордана.
37'
Чомусь заграв відмашку Джордана на чужій половині від Устименка арбітр.
34'
Традиційне тупотіння в центрі поля в стилі нашого чемпіонату.
31'
Горбач замикав подачу Тронтеля з правого флангу перед воротарським, але пробив над воротами.
29'
Простріл із правого флангу від Стасюка від Башича пішов у аут.
26'
Жовта картка
Черненка попередили за фол проти Жуніньйо біля центральної лінії.
24'
Небезпечний момент
Повз ближню стійку пройшла спроба Слесаря завершити простріл із правого флангу в центрі штрафного.
22'
Небезпечний момент
Стасюк пробивав із відскоку від подачі кутового з правого флангу на дальньому боці штрафного, але з рикошетом від суперника поціли в повз ліву стійку.
21'
Небезпечний момент
Відскок м'яча перед штрафним від подачі кутового з правого флангу на Ільїна завершився ударом зльоту в правий кут, але Сапутін парирував.
19'
Небезпечний момент
Сапутін забрав до рук удар головою від Груші з межі воротарського на завершення відскоку подачі кутового з лівого флангу.
18'
Кутовий на лівому фланзі для Оболоні.
16'
Сапутін перехопив у воротарському подачу з правого флангу від Стасюка.
13'
Яцик упустив м'яч за лицьову під час ривку до лівого флангу штрафного.
11'
Поштовх Попари в спину Черненку в центрі поля.
9'
Небезпечний момент
Федорівський парирував удар у дальній кут від Яцика здалеку з лівого флангу під праву стійку.
8'
Знову тримає м'яч на чужій половині Оболонь.
6'
Небезпечний момент
Безглузда передача Федорівського перед у зону власним штрафним завершилась перехопленням Яцика й ударом Мічина з відскоку низом до рук воротарю назад.
4'
Мічин із правого флангу штрафного пробив над воротами.
3'
Кутовий
Кутовий на лівому фланзі Оболонь розіграла під невдалий удар Черненка.
2'
Заблокована на кутовий передача з лівого флангу від Суханова.
1'
Оболонь на власній половині розігрує м'яч.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Рибка, Грисьо, Прокопенко, Ломницький, Дубко, Курко, Мороз, Слободян, Теслюк, Юшко, Корх, Мороз.
Оболонь: Федорівський — Стасюк, Приймак, Карась, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко — Устименко.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Ескінья, Кирюханцев, Василець, Вантух, Дришлюк, Маткевич, Кораблін, Супряга, Будківський.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Яцик — Білоцерковець, Горбач, Слесар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі Зоря перемогла — 2:0.
Інфо
Оболонь іде тринадцятою з 4 перемогами, 6 нічиєю та 9 поразками — 18 очок.
Інфо
Зоря йде восьмою з 8 перемогами, 1 нічиєю та 9 поразками — 25 очок.
Дмитро Євтухов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та київська Оболонь.
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Анонс матчу Зоря - Оболонь 07.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 07.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Зоря у попередньому футбольному матчі 30.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Оболонь можна подивитися 07.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Рух - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Полісся - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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