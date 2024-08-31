Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - ФК Олександрія 07.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 07.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Верес - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 01.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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