Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 07.03.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Верес - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 01.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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