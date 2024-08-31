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Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 березня 2025, 15:30 - Колос . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Колос
Ковалевка
0 - 0
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17'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Колос
24%
Нічия
36%
ФК Олександрія
40%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 2 times.
  • During the last 13 meetings, Kolos Kovalivka have won 5 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 5 times.
  • Last season's matches: 0-0 (Kolos Kovalivka at home) and 0-1 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 25% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka have played 6 home matches in a row without winning.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-6-3.
  • Eduard Kozik has more yellow cards (5) than any other player at Kolos Kovalivka. Ivan Kalyuzhnyi has collected 7 for FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 15% of their matches, FC Oleksandriya in 32% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 15% of halftimes, FC Oleksandriya wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 20% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Oleksandriya won 3, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.6 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Oleksandriya is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Oleksandriya is 1.
  • Kolos Kovalivka scores 0.44 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have lost 3 away matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 8 in the table with 24 points. Now they are number 12 with 18 points.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 18 points. Now they are number 2 with 41 points.
Особисті зустрічі
Колос
5
Перемог
13
Ігор
5
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Колос
24%
Нічия
36%
ФК Олександрія
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 19
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 27
    Cara, Tedi
    Форвард
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Руслан Ротань
LIVE
Трансляція матчу Колос - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
10'
7'
2'
Кутовим не вдалося скористатися олександрійцям.
2'
Цара злету пробив із меж штрафного майданчика, Пахолюк перевів мʼяч на кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Шандор.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Поправка, Шершень, Бойко, Криворучко, Теллес, Безручук, Денисенко, Кузик, Ковталюк.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк — Цуріков, Бондаренко (к), Краснічі, Козік — Гагно, Демченко — Алефіренко, Ррапай, Третьяков — Болівар. Головний тренер — Олександр Поздєєв.
Запасні: Долгий (в), Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Копина, Черниш, Матеус, Козак, Макаренко.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов (к), Кампуш, Скорко — Калюжний — Цара, Шепелєв, Мішньов, Безерра — Філіппов. Головний тренер — Руслан Ротань.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 20-го туру УПЛ Колос – Олександрія.
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Анонс матчу Колос - ФК Олександрія 07.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 07.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - ФК Олександрія можна подивитися 07.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Верес - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 01.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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