Лівий Берег - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Верес 07.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 07.03.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Лівий Берег, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Чорноморець - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Колос - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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