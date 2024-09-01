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Лівий Берег - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 березня 2025, 13:00 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
30%
Нічия
26%
Верес
43%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 6 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 12 points. Now they are number 8 with 22 points.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, Veres Rivne in 37% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 17% of halftimes, Veres Rivne wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Levy Bereg Kyiv.
  • On their last meeting FC Levy Bereg Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Лівий Берег
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
30%
Нічия
26%
Верес
43%
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Запасні Вереси: Богдан Когут, Кулик, Данников, Протасевич, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Петров, Степанюк, Луан
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар, Куція, Чечер, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Шарай, Дахновський, Годя, Гайдучик
Інфо
Запасні Лівого Берега: Сташков, Караващенко, Астахов, Приходько, Галас, Войцехівський, Різник, Кобзар, Гереш, Іван Когут
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дідух, Косовський, Шастал, Микола Когут, Синиця, Сухоручко
Верес має 25 балів і 7-е місце в таблиці
Лівий Берег має в активі 19 очок і посідає 11 місце в таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Дмитро Кубряк
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 20-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег пімет Верес!
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Борац Борац 1 Рапід Рапід 1 Завершено 22:00 - Вчора Цельє Цельє 1 Лугано Лугано 0 Завершено 22:00 - Вчора Ягеллонія Ягеллонія 3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0 Завершено 22:00 - Вчора Рома Рома 2 Атлетік Атлетік 1 Завершено 22:00 - Вчора Вікторія Вікторія 1 Лаціо Лаціо 2

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Анонс матчу Лівий Берег - Верес 07.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 07.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Лівий Берег, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Верес можна подивитися 07.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Чорноморець - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Колос - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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